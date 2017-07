TEMPTATION ISLAND 2017 / Anticipazioni: Antono e Veronica, storia al capolinea?

Temptation Island 2017 - Valeria e Alessio

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: ANTONIO E VERONICA, STORIA AL CAPOLINEA? – Tra Veronica e Antonio c’è sempre più distanza. Se lui sta facendo fatica ad aprirsi con le altre ragazza single considerando Valeria la donna giusta per lui, lei non solo sta conoscendo i ragazzi single ma sta parlando anche di alcuni aspetti molto intimi della loro vita insieme. Durante le prime due puntate di Temptation Island 2017, Veronica ha dimostrato di non aver ancora accettato il passato sentimentale del fidanzato, padre di due figli avute da due precedenti relazioni. Nel corso della seconda puntata, parlando delle vacanze, Veronica si è lamentata dell’impossibilità di fare progetti perché potrebbero saltare da un momento all’altro per l’ingerenza di terze persone. Le parole di Veronica hanno deluso fortemente Antonio che, davanti alle telecamere di Temptation Island 2017 ha detto: “Deve farsene una ragione. La cosa più bella nella mia vita sono i miei figli". In un altro filmato, poi, Veronica ha detto: “Guarda sempre il telefono, non lo spegne mai. A naso non riesco a fidarmi di un uomo che ha già due figli, due ex compagne, e un mese dopo avermi conosciuta mi chiede di sposarlo". Temptation Island 2017, dunque, sarà fatale per Antonio e Veronica? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: LIETO FINE PER SELVAGGIA ROMA? – Dopo l’addio di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo che hanno deciso di lasciare il villaggio di Temptation Island 2017 già alla seconda puntata, le attenzioni del pubblico sono rivolte alle altre coppie in gara che, pur non essendo famose, sono riuscite subito a scatenare la curiosità. Tra quelle più amate c’è sicuramente la coppia di Selvaggia e Francesco. I due, fidanzati da cinque anni, dotati entrambi di un carattere forte, non si risparmiano e, all’interno del villaggio, si lasciano andare a sfoghi, a volte anche abbastanza forti. Sulla loro storia d’amore c’è un grosso punto interrogativo anche se sui social spuntano indizi che farebbero pensare al lieto fine. Selvaggia, in particolare, su Instagram, appare serena e felice sia quando si mostra sola che quando pubblica foto in cui è in compagnia di Camilla, diventata una sua amica durante i giorni di permanenza nel villaggio. Anche per Selvaggia, dunque, ci sarà il lieto fine come è successo alla Mangiapelo? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: VALERIA BIGELLA E ALESSIO BRUNO STANNO ANCORA INSIEME? – Valeria Bigella e Alessio Bruno sono due dei protagonisti di Temptation Island 2017. La loro storia sta appassionando il pubblico che si è schierato in massa con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne attaccando Alessio, reo di aver perso la testa, dopo poche ore di permanenza sull’isola, per la tentatrice Carmen Rimauro. A far torcere il naso ai telespettatori, però, non è l’interesse mostrato da Alessio nei confronti di Carmen ma le sue dichiarazioni su Valeria. Nonostante i due stiano insieme da cinque anni e convivano da tre, Alessio ha affermato di non vedere Valeria come la madre dei suoi figli. Parole pesanti da digerire per la Bigella che sogna di sposarsi e formare una famiglia con lui. Questo, però, fino a poche settimane fa. Nel corso della scorsa puntata di Temptation Island 2017, nel vedere il filmato in cui Alessio si reca in una stanza senza telecamere con Carmen, la Bigella non ha retto più e si è scagliata contro il fidanzato.

“Non lo voglio più. Che ci stava a fare con me? Perché in questi 5 anni, mentre lui era in giro con gli amici, io lavavo e stiravo? Adesso resto fino alla fine. Voglio fargli fare questa bella figura. Adesso divento cattiva”, ha detto Valeria nella seconda puntata di Temptation Island 2017. I due, dunque, sono sempre più lontani anche se sembra che, entro la fine del programma, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena. Secondo quanto svela il Vicolo delle News, infatti, sui social ci sono alcuni indizi che farebbero pensare al lieto fine. Su Instagram Stories, in particolare, Alessio ha pubblicato un video in cui appare un bellissimo gatto, lo stesso che era presente in una storia di Valeria di pochi giorni fa e che era il soggetto di diverse foto dell’ex corteggiatrice prima dell’avventura nel villaggio dell’amore. Valeria e Alessio, dunque, stanno ancora insieme?

