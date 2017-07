The Halcyon / Anticipazioni seconda puntata e commento prima: Emma salva Max dalla condanna?

The Halcyon

THE HALCYON, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA - The Halcyon tornerà su Rai 2 il prossimo 11 luglio riportando in scena le atmosfere sobrie e cupe della Francia della Seconda Guerra Mondiale. Proprio quando la Nazione cadrà in mano dei nazisti, il conte St Claire e il suo segretario Lucian D’Abberville saranno costretti a fuggire e a rifugiarsi proprio presso l'hotel Halcyon. Qui accadranno nuovi imprevisti, a partire dalla scoperta di Lady Hamilton del tradimento del marito: Richard, il direttore dell'albergo dovrà quindi mediare tra le richieste della donna e quelle del marito, pronto a tutto per non essere smascherato. Max ruberà i gemelli a Lord Hamilton e verrà arrestato anche se le cose saranno ben diverse da ciò che sembra: Emma, infatti, scoprirà le vere ragioni del gesto ovvero aiutare una famiglia a fuggire in Inghilterra. Per questo chiederà a Lady Hamilton di tornare indietro sui suoi passi: raggiungerà il suo obiettivo? (Agg. di Dorigo Annalisa)

COSA ACCADRA' NELLA PROSSIMA PUNTATA? - La caccia alle anticipazioni della seconda puntata di The Halcyon è aperta. Il finale del primo episodio ha incuriosito parecchio i telespettatori, che nella serata d'esordio hanno dovuto fare i conti con diversi colpi di scena. Dalla scomparsa prematura di Lord Hamilton al licenziamento temporaneo di Richard, il direttore dell'hotel. Nel prossimo appuntamento, in programma martedì 11 luglio sempre su Raidue, torna sotto i riflettori il misterioso giornalista Joe O'Hara, al quale sarà offerto un nuovo lavoro. Lady Hamilton accetterà l'invito di Lucian e passeranno insieme una semplice serata al cinema. La donna riuscirà ad ammorbidirsi dopo essersi scatenata nella prima puntata? I tradimenti del marito hanno tirato fuori il suo lato peggiore e il primo a farne le spese era stato proprio il direttore Richard.

COMMENTO PRIMO EPISODIO THE HALCYON - Buona la prima per il telefim The Halcyon. Il fascino della nuova serie proposta da Rai Uno ha lasciato il segno. Il racconto scorre disinvolto, coinvolgendo il pubblico con gli intriganti intrecci tra i protagonisti. La fiction, pur essendo ambientata negli anni 40, durante la guerra, ha un sapore moderno e fresco. Tra i personaggi della serie, ci ha lasciato troppo presto Lord Hamilton, un profilo alquanto interessante che avrebbe potuto impreziosire il prosieguo della serie tv. Anche Lady Hamilton colpisce con il suo carisma, ma non è l'unica: altro protagonista da seguire con attenzione è il direttore dell'hotel, Richard. L'uomo ha conquistato subito le simpatie del pubblico, dopo le scintille con una furiosa Lady Hamilton. Ci si domanda come reagiranno i telespettatori italiani alle prime puntate di The Halcyon, visto che in Gran Bretagna la serie è stata cancellata dal proprio network dopo appena una stagione.

© Riproduzione Riservata.