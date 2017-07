Una Vita: Maria Luisa e Trini in pericolo, Ramon si rivolge a Felipe (Anticipazioni puntata 5 luglio)

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 5 LUGLIO TERESA

RAMON SI LIBERA DI MOGLIE E FIGLIA? - Nella puntata odierna di Una Vita continuerà a tenere banco la preoccupazione di Ramon per le sorti della moglie e della figlia. Dopo avere ricevuto un giornale sporco di sangue, l'uomo continuerà ad essere certo che possa accadere qualcosa di grave anche a Trini e Maria Luisa come accaduto qualche giorno prima a Duran. Per questo valuterà la possibilità di convincere le due donne ad allontanarsi per qualche tempo da Acacias 38: a Maria Luisa proporrà di recarsi in America per raggiungere il fratello, mentre a Trini verrà chiesto di trasferirsi a casa degli Alvarez Hermoso. Sarà compito di Felipe, infatti, venire ancora una volta in aiuto dei vicini di casa: l'avvocato sarà l'unico al quale Ramon si rivolgerà per trovare una soluzione alle sue recenti mosse che potrebbero avere la peggiore conseguenza possibile. Basterà tutto quiesto per evitare il peggio senza che Trini scopra tutta la verità?

TERESA CONFESSA I SUOI SENTIMENTI - La puntata di Una Vita che Canale 5 trasmetterà oggi, confermerà l'ulteriore avvicinamento tra Teresa e Cayetana. Le due amiche d'infanzia si allontaneranno per qualche tempo da Acacias 38 e avranno modo di parlare senza troppi misteri. Sarà in tale circostanza che la dark lady, confermandosi molto disponibile e gentile, chiederà alla maestra a cose è dovuta la sua attuale tristezza. Solo allora e dopo qualche remora, Teresa confesserà di essere innamorata di Mauro e di essere distrutta all'idea che lui possa sposare un'altra donna. Cayetana, confermandosi come sempre un'abile attrice, sarà pronta ad ascoltare e a stare vicina all'amica dandole dei consigli: se vorrà essere felice, dovrà mettere una pietra sopra a questo rapporto che in futuro potrà farla solo soffrire. Tali parole faranno breccia nel cuore della donna, che accetterà i consigli dell'amica, promettendo di dimenticare (o almeno di provarci) Mauro: ma davvero sarà così facile?

OLIVA CEDE ALLE PRESSIONI DI MAURO? - Oggi a Una Vita verrà concesso ampio spazio ai confronti chiarificatori tra i vari personaggi: insieme al faccia faccia tra Teresa e Cayetana, infatti, assisteremo al dialogo tra Oliva e Mauro che avrà come argomento il rapporto clandestino tra la dark lady e il segretario. San Emeterio cercherà di indurre l'uomo a confessare, dicendogli che la voce della sua relazione con Cayetana è diventata di dominio pubblico ma non raggiungerà il suo obiettivo. Oliva sarà ormai perso per la sua amante, che potrà fare di lui qualsiasi cosa voglia anche se l'uomo sarà consapevole di commettere un gravissimo errore. Proprio per questo proverà a scrivere una lettera alla sua amante che consegnerà a Fabiana. La domestica la consegnerà a sua volta alla figlia ma la sua reazione sarà molto fredda: la vedova di German, infatti, le chiederà di bruciarla senza neppure averla letta. Sarà questo l'inizio di guai anche peggiori per Oliva, sempre più vittima degli intrighi della sua perfida amante?

