Uomini e Donne/ Anticipazioni: il buongiorno colorato di Gemma, foto (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani e Marco Firpo

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: IL BUONGIORNO COLORATO DI GEMMA GALGANI – Felice, innamorata e soddisfatta della propria vita, Gemma Galgani sprizza gioia da tutti i pori. Questa mattina ha voluto salutare le sue fans in modo molto colorato. “Un buongiorno molto fiorito”, scrive Gemma pubblicando su Instagram una foto in cui appare in perfetta forma. L’amore con Marco Firpo ha ridato nuova linfa anche al suo aspetto fisico. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, è sempre in perfetta forma. Magra, sorridente e felice, Gemma è la dimostrazione di come l’amore faccia bene anche al corpo. Gemma, dunque, sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. Accanto a Marco, ha trovato anche la serenità interiore che aveva perso dopo la fine della sua relazione con Giorgio Manetti. La foto di Gemma ha avuto grandissimo successo con i fans che hanno risposto con like e commenti. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI INNAMORATA, MARCO FIRPO E’ DAVVERO L’UOMO GIUSTO – Gemma Galgani è una donna felice e soddisfatta. Dopo tante delusioni sentimentali ha finalmente trovato la serenità accanto a Marco Firpo. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, pur non avendole mai dato tante certezze, è riuscito a conquistare il suo cuore. Dopo aver sofferto tanto per amore, per Gemma è finalmente arrivato il momento di essere felice. Marco, infatti, sembra essere quello giusto con cui trascorrere il resto della vita insieme. Felice della storia che sta vivendo, la Galgani si sta godendo anche la popolarità raggiunta e che l’ha portata a curare la rubrica della posta del cuore sul nuovo settimanale Spy dove, ogni settimana, riceve tantissime lettere da parte di fans, desiderose di avere da lei un consiglio d’amore. Felice e innamorata, dunque, Gemma coronerà il suo sogno d’amore con Marco Firpo?

La Galgani, in passato, si è sposata quando era molto giovane. Quel matrimonio, poi, è finito e la dama non si è più sposata. Con Marco Firpo non hanno ancora affrontato l’argomento anche perché il desiderio di Gemma è quello di trascorrere il resto della vita accanto ad un uomo che la ami e la protegga. Da parte sua, anche Marco Firpo è sicuro di aver trovato la donna con cui invecchiare. Felici e innamorati, dunque, Marco e Gemma, a settembre, dovrebbero tornare nel salotto del trono over solo per annunciare l’addio alla trasmissione. Quel giorno, però, potrebbe essere anche l’occasione per annunciare il fidanzamento ufficiale.

© Riproduzione Riservata.