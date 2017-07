Uomini e Donne/ Anticipazioni: Ruben nuovo tronista? (Trono Classico)

Uomini e donne, Soleil Sorgè

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: RUBEN NUOVO TRONISTA? – Uno dei protagonisti di Temptation Island 2017è Ruben, il fidanzato di Francesca, maltrattato sin dalla prima puntata. Il pubblico del programma condotto da Filippo Bisciglia lo ha preso sotto la propria ala protettiva sin dalla prima puntata. Il motivo? Francesca, sua fidanzata da due anni e quattro mesi, non riesce ad apprezzare l’amore e l’animo buono e gentile del suo ragazzo. Educato, intelligente, tranquillo e con la faccia da bravo ragazzo, Rube rappresenta il tipo di ragazzo che ogni mamma sognerebbe per la propria figlia. Motivo che potrebbe spingere la redazione di Uomini e Donne a puntare su di lui se la sua storia con Francesca dovesse finire al termine dell’avventura nel villaggio dell’amore. Con Ruben, il trono classico di Uomini e Donne metterebbe fine alla presenza dei belli e palestrati dando spazio a ragazzi normali e della porta accanto, desiderosi solo di trovare l’amore. Per il momento, tuttavia, si tratta di una semplice ipotesi ma che potrebbe diventare più reale se Ruben dovesse tornare ad essere single (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: SOLEIL SORGE’ FELICE CON LUCA, IL DURO SFOGO CONTRO GLI HATERS – Nessuna crisi tra Soleil Sorgè e Luca Onestini. La coppia di Uomini e Donne smentisce i rumors che li vorrebbero sull’orlo della rottura mostrandosi felici e innamorati sui social. Su Instagram Stories, l’ex corteggiatrice italo-americana ha pubblicato un video in cui passeggia felice insieme al fidanzato. Un modo per mettere a tacere i rumors su un loro momento di crisi. Soleil e Luca, invece, sono sempre più felici e innamorati nonostante le critiche che continuano a ricevere. Critiche che nei confronti di Soleil sono diventate talmente dure da aver spinto la Sorgè a sbottare e a difendersi sui social. L’ex corteggiatrice italo-americana, infatti, viene accusata dai followers di non lavorare e di pensare unicamente al proprio aspetto fisico e alla popolarità raggiunta con la partecipazione a Uomini e Donne. Dopo aver fatto finta di niente per diverso tempo, la fidanzata di Luca Onestini, stanca per passare per nullafacente, ha deciso di difendersi.

“Ho 3 lavori diversi, studio per la laurea e seguo un corsi di yoga, sono in pieno trasloco, e nel tempo ‘libero’ aiuto nella gestione di un’impresa di famiglia, oltre al lancio di altri miei progetti in corso. Inoltre, sto organizzando il mio compleanno. Purtroppo non passo la giornata a fotografare il cane e mio marito come vedo fare lei sul suo profilo. Quindi prima di venire a rilasciare le sue frustrazioni con battutine perfide e infondate, consiglio a lei di trovare qualcosa da fare durante il giorno”, è il duro sfogo di Soleil. Basterà questo per mettere fine a tutte le critiche nei suoi confronti?

