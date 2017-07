ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE/ Serena fa un passo indietro, per ora... (puntata 5 luglio)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 5 LUGLIO

SERENA CAMBIA IDEA? - La puntata di Un posto al sole di ieri ha confermato la decisione di Serena di non recarsi a Roma in occasione dello spettacolo teatrale di Gigi Del Colle. Il fatto ha deluso Claudio che ha chiamato la Cirillo per cercare di farle cambiare idea, eppure lei è apparsa irremovibile (anche forte di una scusa con i fiocchi ovvero il ricovero in ospedale di Roberto). Come si evolverà la vicenda? L'appuntamento di questa sancirà un nuovo tentativo di convinzione da parte del giovane attore ex compagno di Sandro (ormai la loro storia può dirsi definitivamente conclusa) che non porterà a nessuna conseguenza degna di nota. Il fatto però dimostrerà come la madre di Irene sia ora molto confusa sui propri sentimenti, anche a causa della prolungata assenza di Filippo. Per scoprire le evoluzioni di questa vicenda, dovremo attendere le puntate di Upas del fine settimana: guai in vista?

MARINA METTE IN GUARDIA MATTEO - Non mancheranno certo i colpi di scena nella puntata di Un posto al sole di oggi, in onda su Rai 3 dalle ore 20:45 circa. Si ripartirà dalle conseguenze del ferimento di Roberto, che renderà necessario il suo immediato ricovero in ospedale. Serena sarà costretta a restare al suo fianco (tenendo conto che Filippo è ancora lontano da Napoli) e non potrà quindi partecipare alla prima dello spettacolo del padre. Tale decisione la farà soffrire e causerà la delusione di Gigi Del Colle e (soprattutto) di Claudio: quali saranno le conseguenze di questo passo indietro, necessario per una causa di forza maggiore?

Mentre Roberto si troverà in ospedale, Matteo tirerà un respiro di sollievo, convinto di essersi liberato del suo rivale. Sarà compito di Marina aprire gli occhi al suo amante facendogli notare che non è facile liberarsi di un osso duro come Roberto. E sembra proprio che anche questa volta la Giordano non si sbaglierà... Dopo diverse puntate nelle quali sono rimasti ai margini delle scene, nell'episodio di Upas di oggi si rivedranno Rossella e Patrizio alle prese con delle importanti novità: mentre lei sarà ampiamente concentrata sugli studi e un nuovo difficile esame all'università, il figlio di Ornella penserà ad un suo nuovo interessante progetto collegato alla scuola di cucina.

