Wind Summer Festival 2017 / Top e flop: positivi gli ascolti dell'esordio (prima serata)

Wind Summer Festival 2017

WIND SUMMER FESTIVAL 2017, TOP E FLOP PRIMA PUNTATA

POSITIVI GLI ASCOLTI - Gli ascolti della prima puntata del Wind Summer Festival andata in onda ieri sera su Canale 5 confermano l'interesse degli italiani per la musica. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi, infatti, ha raccolto davanti al teleschermo 3.009.000 appassionati pari al 16,8% di share ottenendo i migliori risultati della serata. Il rivale The Halcyon su Rai 1 non è infatti riuscito ad andare oltre il 12,5% di share ovvero a 2.460.000 fedeli spettatori. Con questi risultati Canale 5 riconferma (anche se con un lieve flessione) l'interesse dello scorso anno quando l'allora Coca Cola Summer Festival era partito con il 18,26% di share e 3.144.000 appassionati di musica. Per Mediaset si tratta di un risultato positivo, che denota il successo delle trasmissioni musicali o dei talk show a differenza di quanto sta accadendo alle fiction o ai film completamente in mano della ben più seguita Rai.

CRISTINA D'AVENA E GIORGIA SUPER STAR - La musica continua ad essere grande protagonista di questa estate con una serie di imperdibili eventi che chiamano in causa i più grandi successi degli ultimi mesi. Il Wind Summer Festival, tramesso ieri sera da Canale 5, ha confermato il desiderio di spensieratezza degli italiani, che hanno ballato e si sono divertiti ascoltando le loro canzoni preferite del momento. Tra i tanti protagonisti di ieri sera non poteva mancare Giorgia che con il suo 'Credo' ha fatto cantare a squarciagola il pubblico presente in piazza. Non è stata da meno anche una voce molto amata dai grandi ma soprattutto dai piccini. Cristina D'Avena, ancora in gran forma, si è esibita in alcune delle sigle dei cartoni animati più amate di sempre. Ed i commenti a lei rivolti dal popolo dei social network sono più che positivi: " Le canzoni dei cartoni animati anni 80, sono stupende, hanno animo. Può sembrare buffo...ma lei è davvero un' ottima professionista..." , " Sublime come da sua abitudine!!! Padrona del palco, trascinatrice della folla, allegra e divertente!!! Cristina D'Avena è UNICA!!! Il suo sorriso è contagioso e con lei ci si diverte sempre!!! ".

SPAZIO ALLA MUSICA, MA IL VESTITO DI ALESSIA MARCUZZI... - La serata degli Wind Summer Festival ha infiammato il pubblico di Piazza del Popolo di Roma e i tanti italiani che da casa hanno vissuto le emozioni date dai tormentoni musicali dell'estate 2017. La musica è stata inevitabilmente la grande protagonista della serata, eppure c'è una scelta che per tutto il corso del concerto e anche questa mattina continua ad essere oggetto di discussione e critiche nei social network: parliamo ovviamente dell'abito e dell'acconciatura di Alessia Marcuzzi. Non ci sono dubbi sul fatto che l'appuntamento musicale di Canale 5 non abbia bisogno di preziosi vestiti da sera in stile red carpet, ma è altrettanto vero che la scelta della conduttrice è apparsa ai più davvero azzardata: i tradizionali jeans con camicia e giacca lunga possono anche passare, ma i capelli raccolti senza una vera forma hanno davvero fatto scalpore: "No dai, ma cosa si è messa addosso? La prima cosa che ha trovato nell'armadio?" , " Tutto bello ma Alessia mi ha delusa con quei capelli senza un perché, mi veniva voglia di andare a pettinarli"

FEDEZ E J-AX CONQUISTANO LA PLATEA - Si è conclusa ieri su Canale 5 la prima delle quattro serate dei Wind Summer Festival 2017, la kermesse musicale dell’estate che decreterà quello che sarà il brano più amato della stagione. Fra i top del primo appuntamento ricordiamo Gianna Nannini, che con le sue note rock ha infiammato i presenti con “Io”, una canzone molto amata dal Pubblico. Fra i migliori anche Fabio Rovazzi, che grazie a una scenografia d’eccezione e a un brano già tormentone, ha dominato la scena con sicurezza, ma soprattutto senza mai perdere di vista la voglia di prendersi in giro. Fra i top anche i due protagonisti della scena musicale italiana, Fedez e J-Ax, che si sono scatenati sulle note di “Senza pagare” coinvolgendo tutti i presenti. Per loro, oltre al pieno di consensi, anche una piccola sorpresa: il premio per i 14 dischi di Platino del loro tormentone. Non possono che meritare un posto nei top della serata.

STASH E I THE KOLORS IN PLAYBACK? - Protagonista della prima serata dei Wind Summer Festival 2017 è stata la musica, che ha portato sul palco di Piazza del Popolo alcuni tra gli artisti più interessanti del panorama musicale nazionale e internazionale. Fra le esibizioni più interessanti, quella dei Thegiornalisti, che hanno infiammato la platea romana con il brano tormentone “Riccione”. Sotto tono, ma sempre impeccabile, Elisa Toffoli, mentre non è sfuggito ai fan il playback di Stash, che si è esibito con i The Kolors scatenando il mormorio del web: “Non solo sta in playback ma è anche fatto male #WindSummerFestival”, “Dai ma Stash, non stai suonando! Me ne sono accorta io! #WindSummerFestival”. Fra i top, invece, ricordiamo Cristina D'Avena e le sigle dei cartoni animati più amati di sempre, senza dimenticare il giovane Riki, che dopo il successo nell'ultima edizione di Amici ha infiammato tutta la platea di Piazza del Popolo con il brano “Polaroid".

