Adriano Celentano/ Con "Adrian", torna su Canale 5 come cartone animato

Mediaset (LaPresse)

ADRIANO CELENTANO, TORNA SU CANALE 5 CON UNA NUOVA SERIE TV: ADRIAN - Ieri sera, nella della Salle Eiffel dell'Hotel Hermitage sono stati presentati i nuovi palinsesti Mediaset, che per la stagione 2017/2018 porteranno sul piccolo schermo numerose novità. Fra queste spicca fra tutte la presenza di Adriano Celentano, che torna in scena dopo molto tempo e lo fa in una maniera del tutto insolita. Il cantante, infatti, sarà alla regia di "Adrian", una nuova serie tv che egli stesso ha ideato e scritto con la collaborazione di Milo Manara, del Premio Oscar Nicola Piovani, di Alessandro Baricco con i giovani studenti della scuola Holden e il Premio Oscar Vincenzo Cerami. La programmazione, al momento, è prevista per il 2018 e, salvo smentite dell'ultimo minuto, dovrebbe trovare collocazione sulla rete ammiraglia.

Adriano Celentano, quindi, torna in scena per la gioia del suo pubblico, ma questa vlta non sarà il protagonista di uno show tutto suo, né di un concerto: il cantante, infatti, sarà al centro di una setrie tv che, attraverso i 13 episodi di cui è composta, ripercorrerà tutti i momenti più interessanti della sua strarordinaria carriera. Non ci sono, al momento, molte informazioni al riguardo, ma a quanto pare la nuova serie (una produzione internazionale) avrà come protagonista un ragazzo molto muscoloso e dotato di grande coraggio che ricorda profondamente il cantautore di Milano da giovane.

