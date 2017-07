Alberto / Riuscirà a sposare Anna? L’inizio di una nuova stagione (Velvet 4)

Velvet

ALBERTO, IL SUO RITORNO COSA COMPROMETTERA NELLA QUARTA STAGIONE?

Nella quarta stagione Alberto dovrà affrontare le conseguenze del suo ritorno, conoscere suo figlio, vincere la minaccia di Carlos ed anche quella di Cristina gelosa del figlio di Anna. Anche gli affari di famiglia e quelli riguardanti la galleria andranno affrontati con coraggio dopo la sua pausa di riflessione intorno al mondo, durata ben cinque anni. Appuntamento dunque con gli episodi della nuova stagione di Velvet, per scoprire se il nostro Alberto riuscirà finalmente a sposare la sua amata Anna.

ALBERTO, COSA E’ SUCCESSO NELL’ULTIMA STAGIONE (VELVET 3)

Velvet è la serie campione di ascolti ambientata, in quella che è molto di più di una boutique di Madrid, negli anni cinquanta.. La trama completa di Velvet 4, l'ultima stagione della serie è ricca di colpi di scena, quindi ripercorriamo cosa è accaduto al personaggio maschile di punta della serie nella scorsa stagione. Nella prima puntata della terza stagione Alberto dice di voler stare con Anna e ben presto chiederà il divorzio a Cristina, che aveva sposato solamente per interessi economici, ma quest'ultima da' battaglia ad Alberto per tutta la stagione. Durante la premiazione di Alberto come uomo dell'anno Cristina aveva annunciato, mentendo, ad Alberto di essere incinta e che per questo il loro matrimonio non può finire. Alberto nella terza stagione ha dimostrato ancora una volta di essere il degno erede di suo padre, mettendo in pratica l'idea che salverà la galleria, infatti, riesce a convincere l'industriale, della moda italiano, Enzo Cafiero a vendere le collezioni della Velvet all'estero. Nonostante la gravidanza di Cristina, Alberto le consegna le carte per l'annullamento e chiede ad Anna di andare a vivere insieme. Sembra così che il loro amore sia finalmente possibile, ma Sara Ortega, infatti, affascinante erede della compagnia aerea Airsa, invita Alberto e Anna alla festa del decimo anniversario e durante i festeggiamenti, Cristina se pur non invitata riesce a rivelare ad Anna che Alberto e Sara sono stati amanti. Anna non da' ad Alberto il tempo di spiegarsi e scappa via, sparendo per qualche giorno.

Anna e Alberto si lasciano nuovamente. Alberto avendo avutol'annullamento del suo matrimonio con Cristina decide di fare un gesto per Anna: vendendo la galleria a Cafiero, infatti, l'uomo otterrà la ribalta internazionale per le collezioni di abiti disegnati da Anna, dopo questo Alberto partirà per Cuba. Anna scopre di essere incinta, ma crede che Alberto sia morto, tutti pensano che sia morto a bordo dell'aereo dell'Airsa che è caduto. In realtà è vivo e scrive ad Anna, le sue lettere vengono però intercettate da Carlos che le nasconde. L'ultima scena si conclude con il parto di Anna in chiesa dove era previsto il matrimonio di Clara con Mateo.

