ALESSANDRO CANINO / The Winner Is 2017, video: il cantante si sfoga prima della vittoria

Alessandro Canino, The Winner Is

Alessandro Canino, The Winner Is 2017, il cantante vince, commuove e torna sul palco

LO SFOGO PRIMA DELLA VITTORIA - Un successo, una sorta di rinascita quella di Alessandro Canino a The Winner Is. Il cantante che anni fa aveva conquistato il successo e il sesto posto a Sanremo con "Brutta" ha vinto la scorsa puntata dello show condotto da Gerry Scotti, ma nell'intervista rilasciata allo show ha raccontato retroscena difficile del suo passato: "Dopo 'Brutta' sono stato abbandonato dai produttori dell'epoca. Non hanno più creduto in me - si sfoga Canino - Mi sono sempre chiesto perché non ci fosse di colpo più spazio per me ma non ho mai ottenuto risposte". E ancora: "Oggi la mia vita si compone di molte altre cose: ho scoperto di avere una grandissima passione per la cucina ma - ammette - il mio sogno è di ritornare sul palco per ottenere il successo che spero di meritarmi".



The Winner Is 2017 torna questa sera con un'altra intensa puntata e nuovi otto cantanti pronti a sfidarsi. Tra questi sembra che ci sarà nuovamente Alessandro Canino vincitore, tra le lacrime, della terza puntata della scorsa settimana. La cosa curiosa è che Canino, almeno nella sua prima esibizione, si trovò faccia a faccia con un'altra icona del passato ovvero le Lollipop (clicca qui per vedere il video dello scontro). A dare l'annuncio è lo stesso cantante che proprio poco fa su Instagram ha confermato la sua presenza sul palco del talent show di Canale 5 scrivendo: "Vi aspetto questa sera su Canale 5 The Winner Is ... voi sempre con me !". Clicca qui per vedere il post.

Alessandro Canino, classe 1973, è salito sul palco di The Winner Is proprio giovedì scorso presentato da Gerry Scotti come una vera e propria icona degli anni '90 e, in particolare, del 1992 quando presentò la sua Brutta al Festival di Sanremo arrivando sesto nella categoria novità. Quell'anno fu davvero da incorniciare per lui e non solo perchè la canzone da Bruno Zucchetti e Beppe Dati diventò il tormentone di quella estate ma anche arrivò a vincere il Telegatto come rivelazione musicale dell'anno. Un vero e proprio boom che andò scemando e che lasciò Alessandro Canino in panchina (tranne qualche apparizione sporadica in tv) proprio fino a giovedì 29 giugno quando tornò protagonista sul palco del reality di Canale 5 raccontando la sua storia e la sua voglia di rivincita vincendo nello scontro finale e alzando il pugno al cielo tra le lacrime. Il suo momento è nuovamente arrivato o anche questa volta si tratterà di una cometa pronta a passare oltre? Non ci rimane che attendere il prossimo album è scoprire cosa succederà.

© Riproduzione Riservata.