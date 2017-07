Anna / Riallaccerà i rapporti con Cristina? (Velvet 4)

Velvet

ANNA, COSA FARA' NELLA PRIMA PUNTATA DI QUESTA SERA DI VELVET 4?

Nella quarta stagione ritroveremo Anna, ormai stilista di fama internazionale, dividersi tra lavoro e il suo bimbo. Dovrà affrontare le conseguenze dell'inaspettato ritorno di Alberto e le menzogne di Carlos. Riuscirà a gestire le sue emozioni e a tenere lontano suo figlio dalle grinfie di Cristina? Cosa penserà dell'amicizia del suo piccolo con la figlia di Cristina? Sarà questa la storia che si ripete? Appuntamento dunque con gli episodi della nuova stagione di Velvet, per scoprire se Anna riuscirà finalmente a convolare a nozze con il suo principe azzurro.

ANNA, COSA E’ SUCCESSO NELL’ULTIMA STAGIONE (VELVET 3)

Torna in scena quest'estate, Velvet la serie ambientata, negli anni cinquanta, in una elegantissima galleria di moda di Madrid. La serie gira intorno alla storia d'amore e a come si sviluppa negli anni, tra la umile sarta della galleria Anna e il ricco proprietario Alberto. La quarta stagione, probabilmente quella conclusiva della serie è ricca di colpi di scena, quindi ripercorriamo cosa è accaduto alla bellissima Anna nella terza stagione. Nella prima puntata della terza stagione Alberto chiede il divorzio a Cristina, ma durante la premiazione di Alberto come uomo dell'anno Cristina annuncia, mentendo, ad Alberto di essere incinta e che per questo il loro matrimonio non può finire. Intanto però Anna rivela ad Alberto che Philippe Ray in realtà è il suo pseudonimo e l'uomo si dice molto orgoglioso di lei. Dato il furto della collezione, si corre ai ripari realizzandone una nuova facendo collaborare Phillipe Ray e Raúl de la Riva.

All'inizio Anna fingerà con l'amico, di essere la portavoce dello stilista emergente e per non rivelare la propria identità ottiene di dividere la mole di lavoro. Lei si occuperà degli abiti da sera, mentre lo stilista ufficiale della Velvet, Raúl, della collezione giorno. Raúl scopre presto la realtà e in preda all'euforia rivela a Cristina, sua amica di infanzia, che Phillipe Ray è Anna. Cristina tuttavia prende la palla al balzo e svela che Anna e Alberto sono amanti. Questo minerà l'amicizia di Anna e Raùl e la stessa collezione. Nonostante la finta gravidanza di Cristina, Alberto le consegna le carte per l'annullamento e chiede ad Anna di andare a vivere insieme e lei accetta. Sembra così che il loro amore sia finalmente possibile, ma il colpo di scena è dietro l'angolo. Sara Ortega, infatti, affascinante erede della compagnia aerea Airsa, invita Alberto e Anna alla festa del decimo anniversario della compagnia, ma durante i festeggiamenti, Cristina se pur non invitata riesce a rivelare ad Anna che Alberto e Sara sono stati amanti.

Distrutta dal dolore Anna non da' ad Alberto il tempo di spiegarsi e scappa via, scomparendo per qualche giorno. Anna e Alberto così si lasciano di nuovo, pur amandosi. In questo difficile frangente Anna si riavvicinerà al pilota di Airsa. Il bel Carlos ha però la tendenza a diventare pericolosamente ossessivo nei confronti di Anna e difatti ben presto le nasconderà la verità su Alberto. La terza serie si conclude con l'ultimo gesto di amore di Alberto per Anna. Vendendo la galleria a Cafiero, infatti, l'uomo otterrà la ribalta internazionale per le collezioni di abiti disegnati da Anna. Quando lei scopre di essere incinta è annientata dal dolore, dato che tutti credono che Alberto sia morto a bordo dell'aereo dell'Airsa che è caduto. In realtà Alberto è vivo e scrive ad Anna, le sue lettere vengono però intercettate da Carlos che le nasconde. L'ultima scena dell'ultimo episodio è mozzafiato in quanto si conclude con il parto di Anna in chiesa dove era previsto il matrimonio di Clara con Mateo.

© Riproduzione Riservata.