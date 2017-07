Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio in crisi? Le vacanze d'amore smentiscono tutto! - Nei mesi scorsi non si è parlato d'altro: crisi nera per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Quest'ultimo non sta attraversando un buon momento e dopo la storia dei debiti e del ritorno in tv addirittura a Made in Sud, con le critiche che ne sono conseguite, sembra ormai certo che l'unica cosa che gli è rimasta è l'amore di Anna Tatangelo. Mentre dai social sono sparite le foto di coppia di un tempo, le foto pubblicate da Novella 2000 non lasciano spazio a dubbi: tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è amore.

Lei stessa nelle scorse settimane non aveva confermato la crisi ma aveva parlato di alti e bassi come succede a tutti con la differenza che, magari, loro possono permettersi il lusso di sbattere la porta e passare un fine settimana o qualche notte fuori casa facendola passare come una vacanza. Di crisi se n'è parlato comunque tanto ma tutto sembra finito, almeno per adesso, visto che la coppia è stata immortalata a Porto Rotondo in Sardegna insieme al figlio Andrea. I due non sono stati immortalati in atteggiamenti intimi ma sicuramente il fatto che i tre stiano insieme fa calmare le acque e anche i fan pronti a scommettere che la coppia durerà ancora molto dopo tutto quello che ha passato.

