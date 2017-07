BELEN RODRIGUEZ/ News: la showgirl mette a tacere i fan e presenta il nuovo taglio, foto

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SCOPPIA LA POLEMICA CON I FAN

Belen Rodriguez riesce sempre a far parlare di sé per una ragione o per l'altra, suscitando una serie di botta e risposta tra i fan e gli haters nei social network. Questa volta ad essere oggetto del contendere non è la sua possibile crisi con il fidanzato Andrea Iannone, di cui non si hanno notizie da giorni. Motivo di discussione è invece una foto pubblicata dalla showgirl su Instagram nella quale appaiono i peli biondi sulle gambe e sulle braccia. Il fatto non è certo passato inosservato da parte di chi, senza eccedere nelle critiche, le ha consigliato di fare più attenzione alla cura del proprio corpo. A sorpresa, la risposta della modella argentina non si è fatta attendere con una reazione che ha lasciato poco spazio ai dubbi. Sempre affidandosi a Instagram, Belen ha infatti dichiarato: "Perché sono sudamericana e noi tutti ci lasciamo la peluria bionda. I peli grossi ovviamente vanno via con la ceretta, ma il resto sono bellissimi, ti fanno dorata! Sono diverse culture, io odio la ceretta sulle braccia perché poi punge".

Poco dopo è intervenuta ulteriormente con un nuovo post nel suo social network preferito nel quale ha evidenziato anche il suo nuovo taglio di capelli, decisamente più corto del precedente. Insieme alla sua foto in primo piano ha infatti precisato: "El pelo cortito!!! #megusta" e anche in questo caso le risposte alla modella non si sono fatte attendere. Clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei fan.

