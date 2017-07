Barbara D'Urso/ Il nuovo amore è l'architetto Raffaele Brauzzi? L'avvistamento accende il gossip

Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, il nuovo amore della famosa conduttrice è l'architetto Raffaele Brauzzi? L'avvistamento accende il gossip

NUOVO AMORE PER BARBARA D'URSO? - Barbara D’Urso, 60 anni, madre e professionista affermata, da diversi anni single. In una recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: "Non riesco a farmi piacere nessuno". Eppure all'orizzonte sembra spuntare un nuovo amore. Novella 2000, settimanale diretto da Roberto Alessi, ha pubblicato delle foto molto interessanti. Barbara D'Urso è stata immortalata in compagnia di un uomo affascinante si tratta di Raffaele Brauzzi, architetto, famoso per la sua partecipazione al programma di Real Time Vendo casa disperatamente. Nelle immagini i due sembrano estremamente rilassati ed è palese una certa confidenza. Partita la caccia allo scoop e alla verità. Guardando le foto la prima idea che viene in mente è quella di una love story appena iniziata.

Purtroppo però, pare che tra i due ci sia un rapporto puramente professionale. Raffaele Brauzzi è stato chiamato da Barbara D'Urso per arredare la casa di Milano e tra i due ci sarebbe solo una semplice amicizia. Chissà se tra la scelta dell'arredamento e altro non possa sboccerà l’amore. La situazione va monitorata per scoprire se i due sono destinati a vivere una bellissima storia d'amore. La regina di canale 5 sembra davvero decisa nel continuare il suo percorso da single. Ma sappiamo che nella vita tutto può accadere.

