Barbara D'Urso e Raffaele Brauzzi fidanzati? Il gossip estivo travolge la conduttrice e l'architetto che... - Lei non ha bisogno di presentazioni visto che tutta Italia la conosce. Alcuni amano Barbara D'urso alla follia e seguono i suoi programmi ogni giorno, altri la ritengono poco simpatica e molto irritante tanto da usarla sui social per messaggiare con gli amici usando le sue frasi ormai tipiche, e lui? Anche lui è un volto noto della tv e, in particolare, di Real Time. E' il famoso architetto milanese, detto Lele, che ha preso parte a "Vendo casa disperamente" al fianco di Paola Marella e proprio questo potrebbe essere il movito dell'avvicinamento tra lui e la conduttrice di Canale 5.

Già nei giorni scorsi si è parlato di un possibile flirt tra la conduttrice e l'architetto ma è vero anche che i due stanno lavorando insieme per risistemare l'appartamento milanese di Barbara D'Urso. Fino qui niente di male se non fosse che, proprio nelle scorse ore, Novella 2000 ha lanciato lo scoop parlando di una possibile liason tra i due. Perchè? La D'Urso e Brauzzi sono stati avvistati insieme con alcuni amici gli stessi che, sembra, si sono trasferiti poi a casa della conduttrice. L'indomani mattina dallo stesso portone è uscito proprio l'architetto che, in realtà, sembrava vestito in modo diverso dalla sera precedente. Tanto è bastato per far nascere il sospetto: Brauzzi ha passato la notte a casa della D'Urso o è arrivato il mattino dopo, molto presto, per continuare il lavoro iniziato nel suo appartamento? Il dubbio rimane anche se i paparazzi del settimanale non hanno avvistato i due in atteggiamenti equivoci.

