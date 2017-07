Beautiful, anticipazioni 6 luglio: Steffy riesce a placare la rabbia di Liam?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 6 LUGLIO LIAM CONTRO TUTTI

La notizia della decisione di Steffy, come previsto, non piacerà affatto a Liam. Nella puntate di Beautiful che Canale 5 trasmetterà oggi a partire dalle ore 13:40, lo Spencer sarà furioso con la fidanzata da lui considerata troppo ingenua: non avrebbe dovuto accettare una simile proposta di Quinn, fatta da lei con la peggiore delle intenzioni. Liam sarà certo, infatti, che si tratti soltanto di una manovra per farle abbassare le difese nei confronti della suocera e permetterle di lavorare quotidianamente con Wyatt, dando un'altra possibilità al loro matrimonio. A nulla serviranno le parole di Steffy per placare la gelosia del fidanzato: la Forrester cercherà di dimostrare come questo fosse per lei il sogno di una vita ma Liam non ne vorrà sapere. Per questo deciderà di rivolgersi a Eric per fargli capire il suo pensiero ma la discussione finirà per diventare uno scontro estremamente acceso...

LE NUOVE CARICHE DELLA FORRESTER CREATIONS

La decisione di Steffy di accettare la carica di amministratore delegato, oggi a Beautiful sancirà una vera rivoluzione all'interno della società di famiglia. Eric si dimostrerà ancora una volta un burattino nelle mani di Quinn, facendo in modo che la moglie ottenga il posto di presidente dell'azienda. Il fatto la obbligherà a lavorare gomito a gomito con Steffy, proprio come Liam aveva sempre immaginato. Wyatt invece sarà il nuovo capo delle pubbliche relazioni (anche lui e Steffy saranno d'ora in avanti collaboratori) mentre agli altri membri della famiglia Forrester resteranno soltanto le briciole. Coloro che avrebbero voluto diventare nuovi AD, in realtà non avranno grande soddisfazione: Rick e Ridge potranno aspirare soltanto al ruolo di co-presidenti anche se manterranno i loro due incarichi rispettivamente di guida della Forrester International e di capo-stilista.

