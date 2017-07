Beautiful, anticipazioni americane: i Quidge confessano a Eric le proprie colpe

Beautiful

ANTICIPAZIONI AMERICANE BEAUTIFUL: ERIC ASCOLTA LA CONFESSIONE DEI QUIDGE

Il dado è tratto nelle puntate americane di Beautiful e non c'è più tempo di fare un passo indietro. Dal giorno in cui Sheila Carter, vera sorpresa del trentesimo anniversario della soap, ha fatto il suo ingresso a Los Angeles nulla è stato come prima. L'ex infermiera, infatti, non ci ha messo molto a scoprire l'esistenza di un possibile flirt tra Quinn e Ridge, riportando poco dopo la notizia a Eric. L'uomo non ha creduto alla sua versione dei fatti, ritenendo che la sua ex moglie fosse la persona pazza e paranoica di sempre, ma poco dopo la coppia è entrata a villa Forrester con il più incredibile annuncio degli ultimi mesi.

In preda ai sensi di colpa e convinti che non sia giusto proseguire ulteriormente con le menzogne, nell'episodio americano di ieri pomeriggio Quinn e Ridge hanno ammesso di essersi scambiati dei baci appassionati. Hanno tuttavia voluto mettere le cose in chiaro, confermando di non essere andati oltre e di avere capito di avere sbagliato. Ragion per cui, la Fuller poco dopo ha chiesto al marito di perdonare in quanto un simile scivolone non si ripeterà più in futuro. Finirà tutto senza ulteriori conseguenze? Difficile crederlo, soprattutto considerando che Sheila d'ora in avanti rappresenterà per Eric una presenza costante: lei stessa gli ha chiesto di poter ascoltare le parole dei due amanti, affermando 'non vorrei perderle per nulla al mondo'. E sembra che in futuro Eric chiederà l'intervento di un prestigioso psichiatra per valutare le condizioni mentali della donna: avete già capito di chi stiamo parlando?

© Riproduzione Riservata.