CHICAGO FIRE 4/ Anticipazioni 6 luglio: Boden arrestato, tutta colpa di Maddox

Chicago Fire

CHICAGO FIRE 4, ANTICIPAZIONI 6 LUGLIO - I vigili del fuoco di Chicago Fire 4 tornano questa sera, giovedì 6 luglio 2017, con tre nuovi episodi, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Il primo della serata è il settimo episodio dal titolo “Gioco sporco”. Il tenente Wheeler cerca di incastrare il comandante Boden per la denuncia di aggressione presentata da Serena Holmes. Benny, il padre di Severide, nel frattempo, arriva in città per un galà di beneficienza e scopre che il figlio è stato sospeso dal capitano Patterson. L’uomo suggerisce così all’uomo un modo per prendersi la rivincita sul capitano.

LA TESTUGGINE – Il secondo episodio di Chicago Fire 4, in onda questa sera, giovedì 6 luglio 2017, è l’ottavo della stagione e s’intitola “La testuggine”. Boden scopre per caso di essere presente sulla lista dei testimoni del caso Maddoz e comincia a sospettare che ci sia proprio lui dietro la falsa accusa di cui è vittima. Convinto della sua tesi, cerca di farsi aiutare nella ricerca della verità da Wheeler ma senza successo anche perché la donna che lo accusa è scomparsa nel nulla. Infine, la squadra decide di prendere una nuova mascotte, si tratta di una testuggine, salvata da un caravan in fiamme.

BASSO E GRASSO – Il terzo episodio di Chicago Fire 4 in onda questa sera è il nono della stagione e s’intitola “Basso e grasso”. Boden viene arrestato e Riddle nomina Patterson nuovo capo della 51. Dawson viene insultata da un passante presente sulla scena di un incidente e reagisce in malo modo. La scena viene ripresa dalla televisione sollevando un polverone. La squadra, nel frattempo, cerca di scoprire cosa c’è dietro l’arresto di Boden e scopre che, effettivamente, è stato tutto organizzato da Maddox. Boden, così, viene assolto da tutte le accuse mentre Freddie, preso in giro da Hermann per il suo aspetto fisico, ha una reazione imprevedibile.

