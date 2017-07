Cherry Season: il finto bacio di Ayaz e della sua nuova 'fidanzata' Isik (Anticipazioni puntata 6 giugno)

Cherry Season - La stagione del cuore

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 6 LUGLIO: IL FINTO BACIO DI AYAZ A ISIK

La tristezza regnerà sovrana nella puntata di Cherry Season di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Ayaz continuerà nella sua messinscena per convincere Oyku di non essere più innamorato di lei. Per questo le farà credere di avere una relazione con Isik, una sua vecchia amica che acconsentirà ad aiutarlo in questo difficile compito. La coppia (finta) parteciperà al campeggio in riva al lago nel quale saranno presenti anche Emre e Burcu, Ilker e Sibel, Mete e la stessa Oyku.

L'occasione, almeno sulle prime, sarà favorevole per chiarire i veri sentimenti di Ayaz: anche se vorrà far credere a tutti di essere innamorato di Isik, l'architetto faticherà ad evidenziare la propria felicità, dando l'impressione che nulla è cambiato nel suo cuore. I due ex fidanzati arriveranno persino a trascorrere la notte all'interno dello stesso sacco a pelo anche se il mattino successivo accadrà qualcosa che distruggerà l'aspirante stilista: messo sotto pressione da Mete, Ayaz fingerà di baciare Isik davanti agli occhi sconvolti di Oyku alla quale tutto sarà improvvisamente chiaro. Poco dopo, infatti, tra le lacrime si avvicinerà al lago e getterà tra le lacrime l'anello che Ayaz le aveva regalato. Sarà un momento triste, che sembrerà mettere la parola fine alla relazione regina della soap turca: la separazione durerà più a lungo del solito questa volta?

