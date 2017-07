DANNI COLLATERALI/ Su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 6 luglio 2017)

Danni collaterali

DANNI COLLATERALI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 6 LUGLIO 2017: IL CAST - Danni collaterali, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 6 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione e thriller con il titolo in lingua originale Collateral Damage ed è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2002 da David Foster e Steven Retheurs per la regia di Andrew Davis. Nel cast sono presenti attori di alto spessore come Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias Koteas, Cliff Curtis e John Leguizamo.

DANNI COLLATERALI, LA TRAMA La pellicola narra la storia di un uomo di nome Gordon Brewer (Arnold Schwarzenegger) che lavora come capo dei vigili del fuoco di Los Angeles. La sua vita procede perfettamente, diviso tra il suo lavoro e l’amata famiglia. Gordon ha infatti una moglie che ama moltissimo e un bambino che è la sua vita. Un giorno però il destino lo mette dinnanzi ad una tragica e dolorosa esperienza. L’uomo è in procinto di parcheggiare l’automobile sotto il palazzo dove lo stanno attendendo la moglie e il figlio. Purtroppo però accade l’impensabile, una disastrosa esplosione provocata da una bomba. Gordon assiste inerme ed impotente di fronte a questo infernale scoppio, quando raggiunge il posto dove lo attendevano la moglie e il figlioo e si rende conto che la sua famiglia è distrutta. La bomba ha ucciso le due persone che amava di più al mondo.

Il pompiere è scioccato ed incredulo, non può pensare che un attimo ha cancellato tutta la sua famiglia. Si inizia allora ad indagare sull’accaduto e si scopre che l’organizzazione dell’attentato e tutte le colpe sono di uno spietato e feroce terrorista. Si tratta di Claudio Perrini da tutti conosciuto come Il lupo. La fama di pericoloso criminale precede Il lupo tant’è che spesso è stato oggetto di mira di numerose forze dell’ordine che si erano messe sulle tracce del terrorista colombiano senza però riuscirlo mai ad incastrare.

Tuttavia, per Gordon le autorità si stanno muovendo troppo lentamente e secondo lui sembrano non avere alcuna intenzione di rintracciare Il lupo e di incriminarlo, così Gordon si convince che l’unica risposta ad una giustizia così lenta può essere soltanto la propria personale vendetta, infatti, l'uomo prende sempre più coscienza che deve agire autonomamente e mettersi sulle sue tracce del terrorista se vuole vendicarsi per la perdita dei suoi cari.

