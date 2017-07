FESTA DEL BACIO 2017/ Video, i baci famosi della storia del cinema

Via col vento, tra i baci più famosi della storia del cinema

FESTA DEL BACIO 2017: BACI FAMOSI, VIA COL VENTO - Giovedì 6 luglio è la giornata mondiale del bacio: quale modo migliore per celebrarla che ricordare alcuni dei baci più famosi della storia del cinema? Di sequenze che non si possono dimenticare, romantiche e al tempo stesso memorabili, ce ne sono davvero tantissime. Da parte di critici e cinefili però, il leggendario bacio di Via Col Vento tra Retth Butler, interpretato da Clark Gable, e Rossella O’Hara, interpretata da Vivien Leigh, viene considerato ancora a distanza di moltissimi anni un esempio impareggiabile. Per pathos, tempistica ed anche per quello che il film ha rappresentato per l’epoca in cui è uscito: una storia d’amore che era finalmente politicamente scorretta riguardo quelli che erano i rigidissimi canoni artistici e sociali del tempo, incastonata in un contesto senza lieto fine. Quello tra Retth e Rossella è ancora oggi percepito come una sorta di bacio rubato, un momento di rottura che ha aperto la strada a un dramma sentimentale che è moderno e rappresentato in diverse sfaccettature ancora oggi. E l’immagine dei due attori vicini in un bacio appassionato è rimasta nell’immaginario collettivo di tutto il mondo.

FESTA DEL BACIO 2017: BACI FAMOSI, SPIDERMAN - Chi lo dice che le scene dei grandi baci della storia del cinema appartengono tutte al passato? Un esempio moderno rimasto nel cuore di milioni di cinefili è quello di Spiderman, nella versione del 2002 con Toby McGuire nella parte dell’Uomo Ragno e con Kirsten Dunst nella parte della sua amata Mary Jane. In Spiderman si comprende come anche una scena d’azione, per giunta particolarmente adrenalinica, possa finire con un bacio capace di togliere il fiato non solo ai protagonisti della scena, ma anche agli spettatori che si godono il film. E così Spiderman dopo aver salvato Mary Jane si lascia calare a testa in giù e bacia la sua innamorata così, in maniera inaspettata e forse un po’ scomoda, ma non per questo meno appassionata. Una sequenza azzeccatissima che è entrata di diritto nel novero dei baci più famosi della storia del cinema.

FESTA DEL BACIO 2017: BACI FAMOSI, NUOVO CINEMA PARADISO - Per chiudere però, non possiamo non parlare di un film che racchiude quasi tutti i baci storici del cinema. Si tratta di “Nuovo Cinema Paradiso”, vincitore di un Oscar come miglior film straniero, girato da Giuseppe Tornatore. Il personaggio di Totò infatti, nel finale del film, riceve dal suo amico Alfredo una bobina molto particolare: su pellicola ci sono infatti tutti i baci proiettati nel cinema parrocchiale da Don Adelfio, quando erano giovani, scene con i baci che venivano tagliate però dal parroco perché ritenute sconvenienti. Vedendo il montaggio di tutte le scene tagliate, Totò ricorda la sua infanzia e si lascia inevitabilmente andare alla commozione. Vengono dunque inseriti in una sorta di compilation alcuni grandi baci della storia del cinema, e il finale di “Nuovo Cinema Paradiso” fa comprendere in maniera simbolica come un bacio possa essere una scena culminante e insostituibile nel racconto di un film.

