FRANCESCO TESTI / Età, vita privata, fidanzata e quel ricordo del Grande Fratello 7

Francesco Testi

Chi è Francesco Testi? Età, Vita privata, fidanzata e curiosità dell'attore di Velvet 4

IL RICORDO DEL GRANDE FRATELLO - Oggi lo conosciamo come un amato e apprezzato attore, ma in pochi ricordano che Francesco Testi ha esordito come concorrente al Grande Fratello nella settima edizione. In uan recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l'attore di Velvet 4 ha dichiarato di aver però chiuso i contatti con i suoi ex coinquilini: "Devo confessare che ho un po’ tagliato i ponti con quel mondo. - poi però aggiunge - L’unico con cui sono rimasto legato è Andrea Spadoni, anche lui concorrente della settima edizione: siamo molto amici. Poi certo, se lo vedo passare in tv me lo guardo. È sempre divertente". Oggi Francesco è infatti impegnatissimo su vari set e il mondo del reality, pur non rinnegato, è ormai un ricordo ben lontano.

Francesco Testi, è nato e cresciuto a Verona. Trentotto anni, l’interprete, grazie al Grande Fratello, si è fatto notare al grande pubblico. Ha partecipato infatti alla settima edizione del reality show, quella vinta da Milo Coretti. Archiviata l’esperienza nella Casa di Cinecittà Testi ha iniziato a prendere lezioni di recitazione e dizione per intraprendere la carriera di attore. Il debutto è avvenuto nella serie tv Caterina e le sue figlie. Successivamente ha preso parte ad altre fiction: Il Peccato e la Vergogna, L’Onore e il Rispetto, Sangue Caldo, Baciamo le mani, Il Restauratore, Furore. Riguardo la fiction dove sarà di nuovo protagonista, la quarta stagione di Velvet in onda sul Rai 1 dove interpreta Marco Cafiero, Francesco Testi ha rilasciato alcune dichiarazioni a gentevip.it.

Sulla nuova serie risponde: "Guarda ti dico solo che accadranno tante belle cose che al pubblico piacciono tanto! In ogni puntata accade sempre qualcosa che lascerà il telespettatore soddisfatto e con il fiato sospeso fino alla successiva. Il mio personaggio sarà il diretto antagonista di Ian. La fiction inizierà con un distacco temporale di qualche anno. Marco sarà sempre più cinico, maschilista e molto autoritario. Il cattivo per antonomasia. Sa di avere potere e lo sfrutta come meglio (o peggio) potrebbe fare". Infine per quanto riguarda la vita privata, l'attore è fidanzato con la bella Giulia Rebel, il cui vero nome è Reda Lapaite, che come lui è un'attrice. I due stanno insieme da qualche anno e sono molto felici.

© Riproduzione Riservata.