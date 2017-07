GIALAPPA'S BAND/ Ritorno a Mediaset: "Le Iene" e un programma tutto nuovo

Mediaset (LaPresse)

GIALAPPA'S BAND, IL TRIO TORNA A MEDIASET: OLTRE A "LE IENE" UN PROGRAMMA TUTTO NUOVO - Mancano ancora alcune settimane alla nuova stagione di Mediaset, ma gli addetti ai lavori, nelle ultime ore, hanno reso note tutte le novità che riguardano i palinsesti per la stagione 2017/2018. Fra le grandi novità presentate nella serata evento che ieri ha unito i vertici del Biscione a Montecarlo, vi è di certo il ritorno della Gialappa's Band, che si prepara ad approdare su Italia 1 per una serie di appuntamenti che si preannunciano imperdibili. Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci si preparano quindi a lasciare il loro posto in Rai, dove nell'ultima stagione sono stati i protagonisti di Rai dire Nius, format in onda sulla seconda rete.

Ma quali saranno tutte le novità che a partire dalla nuova stagione coinvolgeranno la Gialappa's Band? A quanto pare, il trio sarà al centro di un nuovo programma, che andrà in onda in prima serata e sul quale, al momento, vige il più stretto riserbo. In particolare, assicurano i vertici Mediaset, i tre irriverenti speaker avranno "carta bianca e piena libertà per proporre un nuovo laboratorio di comicità", che a quanto pare riporterà su Italia 1 la loro dissacrante ironia. Le novità, per i fan della celebre band, non finiscono qui: gli addetti ai lavori ,infatti, confermano il loro ritorno "in almeno una serata a Le Iene".

