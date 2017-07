I GIORNI DELL'ABBANDONO/ Su Iris il film con Margherita Buy (oggi, 6 luglio 2017)

I giorni dell'abbandono

I GIORNI DELL'ABBANDONO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 LUGLIO 2017: IL CAST - I giori dell'abbandono, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 6 luglio 2017 alle ore 20.55. Una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata in Italia nel 2005 per la regia di Roberto Faenza con il soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Elena Ferrane mentre nel cast sono presenti Margherita Buy, Luca Zingaretti, Goran Bregovic, Gea Lionello e Gaia Bermani Amaral. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

I GIORNI DELL'ABBANDONO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una donna di nome Olga (Margherita Buy) che seppur ancora molto giovane e affascinante, viene improvvisamente abbandonata da suo marito. Olga nonostante abbia sempre vissuto serenamente la propria vita, soddisfatta ed appagata della sua famiglia si ritrova in uno stato di profonda crisi in seguito a questo pesante abbandono. Olga ha due figli e la notizia che suo marito l’ha lasciata per una donna più giovane la getta nel baratro. Da questo momento in poi Olga non trova più la forza di vivere, si sente sprofondare nella disperazione più profonda e non sa come risalire.

Sente infatti di non avere dentro di se la forza necessaria a superare questo atroce momento, non ha più voglia di mangiare ed inizia anche a soffrire di insonnia. Olga sente e avverte questo abbandono come una grossa perdita, una profonda ferita che non riesce a rimarginare e che sembra pian piano soffocarla.

Tuttavia quando si tocca il fondo non si può far altro che risalire, così Olga dopo una fase di completa ed assoluta disperazione sembra iniziare a smuoversi dopo aver incontrato casualmente un musicista che vive nel suo stesso palazzo. Si tratta di un uomo molto riservato e solitario che però in qualche modo sembra aver toccato il cuore di Olga. La donna infatti inizia pian piano ad alzarsi dal letto, a mangiare, a condurre una vita normale in un percorso emotivo ed interiore che inizia a mostrargli la strada della salvezza. Olga quindi riscopre che il suo momentaneo periodo di crisi che la stava conducendo alla follia non era dovuto al dolore per l’amore perduto di suo marito, ma piuttosto la sta conducendo ad assumere maggiore consapevolezza e dignità per se stessa nonché finalmente dal liberarsi da quel ruolo a cui era stata per lungo tempo legata.

