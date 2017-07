IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole: il primo incontro di Julieta e dell'antagonista maschile Prudencio

Il Segreto

ANTICIPAZIONI SPAGNOLE IL SEGRETO: IL TRIANGOLO SAUL, JULIETA, PRUDENCIO

Le novità non mancano nelle puntate spagnole de Il Segreto nelle quali recentemente sono entrati in scena tre nuovi giovani personaggi. Stiamo parlando dei fratelli Saul e Prudencio oltre che della bella Julieta, arrivata in paese in compagnia della figlia Ana e di nonna Consuelo. Fin dal loro primo incontro la giovane e Saul hanno evidenziato un certo interessamento reciproco tanto da essersi scambiati, durante un concorso organizzato in piazza, il loro primo bacio appassionato. Ma non tutto potrebbe andare come previsto, anche se la colpa di questi imminenti problemi non sarà da attribuire solo alla perfida Donna Francisca.

Le anticipazioni brevi sugli episodi della prossima settimana confermano, infatti, che Julieta avrò modo di fare la conoscenza anche dell'altro fratello Ortega. Anche se il suo cuore batte già per Saul, la ragazza salverà Prudencio da una situazione compromettente nella quale rischierà di morire annegato. Poco dopo i due giovani si renderanno conto di avere molto in comune, trascorrendo qualche spensierato momento insieme tra risate e racconti divertenti. Sarà questo l'inizio di un nuovo triangolo amoroso? Ormai non ci sono più dubbi su quella che fin dal primo giorno è stata presentata come una complicata storia d'amore: i nuovi Pepa e Tristan quindi non dovranno fare i conti solo con la Montenegro, già furiosa con colei che tanto le ricorda l'odiata levatrice, ma anche sull'antagonista Prudencio. Fin d'ora quest'ultimo è stato presentato come un ragazzo per bene, ma in futuro tutto potrebbe cambiare.

© Riproduzione Riservata.