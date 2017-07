IO NON HO PAURA/ Su Iris il film con Giuseppe Cristiano (oggi, 6 luglio 2017)

Io non ho paura

IO NON HO PAURA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 LUGLIO 2017: IL CAST - Io non ho paura, il film in onda su Iris oggi, giovedì 6 luglio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere drammatica e thriller che è stata prodotta in Italia nel 2003 per la regia di Gabriele Salvatores. Il film si ispira al romanzo dello scrittore Niccolò Ammaniti, che ha firmato anche la sceneggiatura del film. Il cast comprende Giuseppe Cristiano, Dino Abbrescia e Diego Abatantuono. Ma scopriamo nel dettaglio l atrama del film.

IO NON HO PAURA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 6 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Nel piccolo borgo di Acqua Traverse vive Michele Amitrano, un ragazzino che frequenta l'ultimo anno delle elementari. La madre lavora nella cucina di un ristorante, mentre il padre Pino che fa il camionista è spesso fuori per lavoro. Michele gioca con la sorellina e con i suoi amici, insieme si divertono a rincorrersi nei campi e chi arriva ultimo paga una penitenza, il perdente deve calarsi le mutandine davanti a tutti gli altri. Quando a dover pagare pegno è la piccola Barbara, Michele decide di salvarla e prendere il suo posto. Rientrando a casa Michele si rende conto di aver perso gli occhiali della sorellina e decide di andarli a recuperare.

Durante il tragitto vede una botola coperta da una lamiera, la solleva e scopre un involucro dal quale esce un piede. Inizialmente si spaventa e corre via ma nei giorni a seguire ritorna sul posto e scopre che nella fossa c'è un bambino incatenato che vive in uno stato pietoso. Michele torna spesso a far visita al bambino, gli porta qualcosa da mangiare, lo incoraggia e gli fa compagnia. Intanto in casa di Michele arriva Sergio, un uomo brutale e pericoloso che dice di essere un amico del padre, in realtà l'uomo è colui che ha organizzato il rapimento del bambino, Michele lo intuisce quando il telegiornale parla della scomparsa di Filippo Carducci, il piccolo rampollo di una famiglia milanese molto ricca, inoltre Michele sente Sergio parlare di riscatto con gli uomini della sua banda. Filippo grazie all'aiuto di Michele ha ripreso le forze e riesce ad aprire nuovamente gli occhi, penalizzati dallo stare tato temp al buio. Michele decide di condividere il suo segreto con Salvatore suo cugino che, a sua volta, ne parla con il fratello Felice, uno dei rapitori.

Quando il padre di Michele gli ordina di non ritornare più da Filippo, il ragazzino obbedisce ma soltanto per non fare preocccupare la madre. Passano i giorni, le indagini sul rapimento vanno avanti e i carabinieri arrivano anche ad Acqua Traverse per perlustrare anche quella zona. I rapitori vanno nel panico e il loro capo Sergio decide di spostare Filippo in un altro luogo per poi ammazzarlo. Quando Michele scopre che Filippo è rinchiuso in un recinto, va immediatamente a liberare l'amico e lo esorta a fuggire nei campi, purtroppo però Michele resta intrappolato proprio in quella che era stata la seconda prigione del suo amico. L'incarico di ammazzare Filppo viene dato proprio al padre di Michele, appena si spalanca la porta del recinto, Michele salta fuori dal nascondiglio e pensando si trattasse di Filippo, l'uomo spara ferendo il figlio ad una gamba. Per il dolore il bambino sviene e quando Pino si accorge di aver sparato a suo figlio, disperato lo prende tra le sue braccia e lo porta fuori dal recinto. A quel punto ricompare Filippo, che è ritornato sui suoi passi per rivedere l'amico Michele proprio quando Sergio sta per uccidere Filippo arrivano i carabinieri, il ragazzino è salvo e finalmente Sergio viene arrestato.

