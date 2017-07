Il Segreto Anticipazioni / Hernando e Severo a confronto: è pace tra loro? (Puntata 6 luglio)

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 6 LUGLIO: HERNANDO OFFRE IL SUO AIUTO A SEVERO

Oggi a Il Segreto le richieste di Camila al marito verranno accolte: Hernando deciderà che è giunto il momento di mettere da parte le divergenze e i problemi degli ultimi tempi, facendo pace una volta per tutte con i Santacruz. Sicuramente ricorderete che Severo e i suoi cari erano stati additati come colpevoli della morte dei Mella, poiché la notte dell'incendio non avevano fatto nulla per evitare che accadesse il peggio. Ma dopo tante incomprensioni, Hernando si presenterà alla Miel Amarga chiedendo all'ex rivale di dimenticare quanto accaduto. Non solo: seguendo la richiesta della moglie e, venuto a conoscenza delle difficoltà economiche causata dalla denuncia sui vaccini, Dos Casas offrirà il suo aiuto a Severo per cercare di trovare una via d'uscita a questa incresciosa situazione. Per un problema che si chiude, ce n'è però un'altro che si apre per il proprietario di Los Manantiales: Beatriz continuerà a dirsi certa che per lei sia arrivato il momento di trasferirsi a Madrid per studiare Belle Arti, allontanandosi una volta per tutte da Matias.

RAIMUNDO CREDE A GARRIGUES

Il comportamento di Donna Francisca da tempo non convince Raimundo, convinto che alla villa stia accadendo qualcosa di strano. Nelle recenti puntate de Il Segreto, il patriarca Ulloa ha chiesto ad Emilia di recarsi a verificare la situazione anche se la figlia ha finito per causare problemi persino peggiori, con la notizia della partenza di Ramiro per la guerra. Dopo qualche insistenza, Raimundo deciderà di intervenire in prima persona e chiederà a Cristobal l'autorizzazione di incontrare Donna Francisca. Ne conseguirà un incontro sorprendente, che finirà per spazientire l'ex locandiere. Ignaro di come stiano davvero le cose, Raimundo si troverà davanti alla Montenegro che non aprirà bocca facendo innervosire il suo storico amante. Il suo atteggiamento convincerà quindi l'uomo che Francisca non sia affatto cambiata e che Cristobal stia dicendo la verità. Quanto a lungo le ingerenze dell'Intendente resteranno un segreto?

