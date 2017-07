Maria De Fiippi ad Amici

Maria De Filippi, da Uomini e donne ad Amici e C'è Posta per te: la sanguinaria si conferma regina di Canale5

Tempo d'estate e di vacanza, ma non per Mediaset, che proprio nella serata di ieri, nel corso di un evento in quel di Montecarlo, ha presentato i palinsesti per la prossima stagione con i programmi e i protagonisti che ne faranno parte. Fra i ritorni più attesi vi è quello di Maria De Filippi, che reduce da un successo senza precedenti, si conferma regina di Canale 5 e si prepara a riproporre i suoi vecchi cavalli di battaglia e gli show che hanno avuto maggior successo nella stagione appena terminata. Per il prime time del sabato, confermato il talent show Tu si que Vales, che dovrebbe tornare già a settembre con l'attesissima quarta edizione, mentre sarà necessario attendere il 2018 per la nuova stagione dell'amato people show C'è posta per te, punta di diamante di Canale 5 per gli ascolti del sabato sera.

Tornerà il consueto appuntamento con la scuola di Amici, che a partire dal 2018 vedrà nuovamente Maria De Filippi al timone del serale (sempre in scaletta per il sabato sera), ma ci sarà anche un altro gradito ritorno per tutti i fan del varietà, i quali a partire dalla prossima stagione avranno la possibilità di rivedere in scena House Party, lo show targato Mediaset, nato dall'intuito della nota presentatrice. Confermato nel day time di Canale 5, come ormai consuetudine da molte stagioni, il dating show Uomini e Donne, mentre nei week end la regina della tv dominerà la scena con l'appuntamento pomeridiano nella scuola di Amici.

