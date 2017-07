Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini/ Il mister festeggerà i 50 anni presentando la nuova fidanzata?

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini

PRIMO EVENTO UFFICIALE PER LA COPPIA L'11 AGOSTO? - Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono una coppia, non ci sono più dubbi. La serie di scatti bollenti pubblicati dal settimanale Chi hanno lasciato amanti dello sport, del cinema o più semplicemente del gossip a bocca aperta. Per l'allenatore della Juventus, inoltre, l'11 agosto sarà un giorno molto speciale: Allegri festeggerà il suo compleanno, raggiungendo un traguardo importante. L'allenatore della Juventus compirà infatti 50 anni. Sarà anche l'occasione per organizzare una grande festa e presentare la nuova fiamma a tutti? Ambra Angiolini sarebbe sicuramente contenta se tutto ciò avvenisse. Intanto l'ex di Ambra, Francesco Renga, è in vacanza con la sua nuova fidanzata, Diana Poloni, ristoratrice bresciana as cui è legato da un anno. Francesco Renga, vacanza d'amore con la compagna Diana Poloni.Ambra e Renga si sono separati a novembre 2015 dopo 11 anni d'amore e due figli, Iolanda e Leonardo.

SARANNO I PIU' PAPARAZZATI DELL'ESTATE? - Ritornando alla coppia nuova di zecca, Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini preferiscono non dire nulla riguardo il loro rapporto. I due tengono molto alla privacy e mantengono il massimo riserbo. La loro unione è stata celebrata dai maggiori quotidiani e riviste di gossip. Si candidano ad essere la coppia più paparazzata di questa estate. Per molti è stato davvero un colpo a sorpresa. Non erano infatte trapelate indiscrezioni riguardo questo nuovo amore. La strada è ancora lunga ma i due sembrano promettere davvero bene. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e come i due gestiranno questi giorni bollenti. Conoscendo un po' il loro modo di fare siamo sicuri che la pressione non li spaventerà.

