Milton Morales arrestato

Milton Morales, l'ex tronista di Uomini e Donne arrestato a Miami per essersi finto un poliziotto!

ARRESTATO NOTO EX TRONISTA! - Gli appassionati di Uomini e Donne e tutti coloro che seguono il programma di Maria De Filippi da molti anni ricorderanno sicuramente Milton Morales. Ballerino di origine cubana, Milton è stato uno dei tronisti più apprezzati di Uomini e Donne, che lo lanciò nel mondo dello spettacolo. Il ballerino ha lavorato anche a Buona Domenica su Canale 5, è stato concorrente a La Fattoria, ha fatto alcuni calendari ed è stato un apprezzato modello, ma da molti anni ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo, ritirandosi nella sua Cuba. A 48 anni, Milton Morales ha infatti deciso di dedicarsi alla sua grande passione, la pittura, ma negli ultimo giorni è tornato sotto i riflettori per un brutto episodio che lo vede protagonista . Come svelano i media americani, l'ex tronista e ballerino il 28 giugno era a Miami quando si sarebbe finto un poliziotto e avrebbe fermato una donna, mostrandole il distintivo (ovviamente finto), urlandole contro la frase di rito: "Ferma, polizia!".

La donna si sarebbe così fermata ma è qui che sarebbe iniziata la disavventura di Morales, perchè quella in auto era una poliziotta vera, Kenia Fallat. La donna avrebbe quindi immediatamente arrestato Milton che, una volta in centrale, pare abbia difeso con grande forza il suo gesto: "Non mi sono presentato come un poliziotto. Le ho solo detto di fermarsi perché stava parlando al cellulare ed è pericoloso guidare con il telefono in mano", sono state le sue parole per giustificarsi. Come finirà la questione per lui?

