Ornella Muti e Naike Rivelli sfrattate/ L'attrice prende le distanze dalla figlia?

Ornella Muti e Naike Rivelli

Sfrattata la famiglia Muti! Ornella e la figlia Naike Rivelli sotto shock: "È stato bruttissimo, un trauma!"

LE PRECISAZIONI DELL'UFFICIO STAMPA DELL'ATTRICE - Sappiamo bene che Naike Rivelli è famosa per i suoi colpi di testa ma quello che sappiamo anche è che Ornella Muti è sempre stata una donna per bene e corretta. La notizia del mancato pagamento dell'affitto da parte della figlia e del debito che ha costretto i padroni di casa a sfrattarla ha travolto tutti oggi ma un comunicato ufficiale sembra segnare una presa di distanza da parte dell'attrice. Secondo quanto riporta il TgCom l'ufficio stampa di Ornella Muti ci ha tenuto a puntualizzare alcuni dettagli sulla vita "privata" dell'attrice e della famiglia ribadendo il fatto che Naike ha 44 anni e che la madre non è a conoscenza di tutto quello che fa o non fa essendo adulta e vaccinata. Nel comunicato si legge: "La Muti non vive lì, ma tra la casa a Mosca, quella di Montecarlo e una splendida casa a Genova. E soprattutto che ne può sapere lei dei problemi dell’affitto della figlia che ha già 44 anni, è una persona adulta e che sa badare a se stessa?"

Brutto giorno per la famiglia di Ornella Muti. Una giornata davvero amara a causa dello sfratto. Nella casa a Roma vivevano la primogenita, gli altri due figli Andrea e Carolina Fachinetti, tre nipoti e la madre ultranovantenne che hanno dovuto tutti abbandonare la casa in cui hanno vissuto per dodici anni. A buttarli fuori dall’appartamento alla Balduina sono stati l’ufficiale giudiziario e due agenti del commissariato di zona. La figlia Naike Rivelli spiega la situazione: "Eravamo d’accordo con i proprietari che ce ne saremmo andati. Dopo 12 anni di affitto chi si aspettava di trovarsi in una situazione del genere? È stato bruttissimo, un trauma... Ora capisco cosa si provi a essere sfrattati". La famiglia, consapevole di dover lasciare l’immobile, pensava di trasferirsi nella casa di campagna in Piemonte in attesa di trovare un nuovo alloggio. Sono dovuti però rimanere a Roma perché la nonna è stata ricoverata ed è attaccata alla flebo.

Naike racconta anche la reazione della madre: "È stato uno choc per tutti noi. Stavamo dormendo: io, mio figlio Akash con la fidanzata, mio fratello Andrea rientrato tardi dal set del nuovo film di Ridley Scott dove coordina gli attori, mia sorella Carolina con i bambini di uno e tre anni...". Ornella Muti si appoggiava li quando veniva a Roma, spiega l'ufficio stampa dell'attrice. Naike, intanto, si è trasferita all’hotel Parco dei Principi, vicino a Villa Borghese, con i tre gatti, due cani e un criceto. La ragazza spiega infine le brutte sensazioni vissute: "Siamo sempre stati in buoni rapporti con i proprietari sono nostri amici e ci stavamo organizzando per trovare un’alternativa. I poliziotti e l’ufficiale giudiziario, una donna, sono stati molto gentili, ma è stata comunque un’esperienza orribile: se è successo a noi, non oso immaginare agli altri...".

