Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 6 luglio a LatteMiele per tutti i segni

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 6 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

I SEGNI AL TOP, SAGITTARIO MESE IMPORTANTE - Andiamo a vedere da vicino i segni top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone è prorompente ed entusiasta al punto tale da commettere degli errori. Quindi deve aspettare prima di dire o fare qualcosa di irreparabile. Ultimamente però ha riscoperto una grande diplomazia, la quale aiuta a vincere alcune battaglie. Deve ritrovare la voglia di essere un po' stratega. In questo periodo è importante valutare novità di lavoro, ma anche d'amore. Per il Sagittario è un mese importante sotto il punto di vista del lavoro, un po' meno importante per l'amore. Sarebbe opportuno ritardare una decisione drastica in amore, mentre non bisogna ritardare le scelte che riguardano il lavoro. L'ambizione del Capricorno è al top ed ha in mente un progetto per l'autunno. C'è chi pensa al matrimonio o un figlio oppure al raggiungimento di un traguardo nell'ambito del lavoro. Le questioni legali sono sempre a tenere sotto controllo.

GIORNATA "NERA" PER.... - Ora passiamo ai flop nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. La Luna opposta rivela ai Gemelli qualche piccola distrazione o disagio. Deve ricordare però che si trova comunque in uno stato di grande vitalità. Non si può dire che sia contento e soddisfatto però non manca la toppa al momento giusto. Quindi alla fine si trova sempre una soluzione. Tutti quelli che hanno vissuto difficoltà dal punto di vista amoroso tra i nati Cancro devono capire dove sta il problema. Luglio e agosto sono mesi ideali per trasformare un'amicizia in amore. Sarebbe meglio invece non incontrare chi è stato artefice di tanta tensione. L'Acquario vive un momento in cui sta cercando di risolvere un problema personale. I prossimi 20 giorni comportano ancora qualche piccolo disagio. Luglio è un mese più attivo per i cuori solitari.

OROSCOPO IN PILLOLE - Come di consueto anche oggi si torna a parlare dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nella rubrica Latte e Stelle. L'Ariete da qualche mese ha deciso di non tenersi più niente per sé e quindi di dire le cose in faccia a persone da cui si tratteneva ormai da troppo tempo. Il Toro deve riflettere sulla sua situazione economica che non regala molta tranquillità per tanti motivi. Se una storia è iniziata a giugno potrebbe a luglio diventare importante. La Luna è opposta al segno dei Gemelli che non si sentono al massimo e possono essere portati fuori strada da qualche distrazione di troppo. Il Cancro soffre dal punto di vista amoroso e deve trovare una spiegazione a questi cali di attenzione. Si sente frenata la Vergine che deve riposarsi in questi giorni per evitare di sentirsi troppo stanco quando arriveranno da fare cose importanti. L'Acquario è concentrato su sé stesso e deve risolvere alcuni problemi privati.

© Riproduzione Riservata.