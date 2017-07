PAOLO BONOLIS / Niente Rai (per adesso) ma un nuovo programma su Italia1 e si pensa al remake di Bim Bum Bam!

Paolo Bonolis ad Avanti un altro

PAOLO BONOLIS, IL CONDUTTORE FRA CANALE 5 E ITALIA 1: IL RITORNO DI BIM BUM BAM È POSSIBILE? - Fra vecchie glorie e graditi ritorni, Paolo Bonolis sarà il grande protagonista della nuova stagione targata Mediaset, che così come rivelano i palinsesti, porterà sul piccolo schermo molte novità proprio sul fronte dell'intrattenimento. Ieri sera, infatti, nella presentazione ufficiale dei nuovi programmi di Canale 5 e delle altre reti del cosiddetto Biscione, sono stati confermati alcuni show molto noti al grande pubblico che riporteranno Paolo Bonolis alla guida di molte prime serate in programma. Confermato "Music", che dopo il successo della prima edizione si prepara a tornare in scena con altre tre puntate, ma nella prossima stagione rivedremo sul piccolo schermo anche uno degli show più amati di sempre, "Chi ha incastrato Peter Pan", che per l'occasione sarà al centro una ristrutturazione totale, che gli permetterà di affrontare le nuove sfide con una veste tutta nuova. Oltre agli impegni su Canale 5, il conduttore si prepara ad approdare anche su Italia 1, dove sarà il protagonista di un programma del tutto innovativo ma in rete c'è già chi sogna che si tratti di un remake di Bim Bum Bam, un sogno impossibile?

Oltre agli appuntamenti previsti nelle prime serate Mediaset, il celebre conduttore riprenderà in mano il timone di "Avanti un altro", dove di certo non mancherà tutto micro mondo che il pubblico ha imparato a conoscere nelle ultime edizioni. Il format, che di recente è stato promosso in prime time per una puntata speciale, tornerà infatti nella sua consueta collocazione del preserale, con il compito di traghettare il pubblico di Pomeriggio 5 verso il tg 5 delle 20.

