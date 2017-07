Mediaset logo

Palinsesti Mediaset 2017; Conferme, ritorni e grandi novità! Tutta la nuova programmazione

Ieri, nel tardo pomeriggio, presso la Salle Eiffel dell'Hotel Hermitage di Monaco (Monte Carlo), si è tenuta la presentazione della nuova offerta televisiva Mediaset 2017-2018. Tutto l'organigramma di Mediaset è intervenuto per illustrare i palinsesti di Canale 5, Italia 1, Rete 4 e le novità Mediaset, come l'acquisizione di Radio Subasio, il lancio di Mediaset Play e il ritorno della Gialappa's. Su Italia 1 novità in arrivo per lo show d’inchiesta cult Le Iene; la squadra si arricchisce con la presenza di Nicola Savino. Confermato in prima serata lo show di Pio e Amedeo, Emigratis. Conferma riguardo Colorado con Paolo Ruffini e Big Show di Andrea Pucci. Riguardo lo sport confermati Tiki Taka di Pierluigi Pardo e Sport Mediaset. Grandi anteprime e serie in prima tv, mentre per il day time tornano le serie cult; da I Simpson a The Big Bang Theory.

Riguardo la rete ammiraglia Mediaset invece torna il sabato sera targato Maria De Filippi; da Tu Sì Que Vales, a C’è Posta per Te, fino alla diciassettesima edizione di Amici. Ci attende anche la seconda edizione di House Party e del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. Per la prima serata c'è grande attesa per il ritorno di Paolo Bonolis con Music e Chi ha incastrato Peter Pan?. Grande novità per le fiction: quattro prime assolute in prime time. In seconda serate tornano Matrix, Matrix Chiambretti e L’Intervista di Maurizio Costanzo. Per il preserale confermato Caduta Libera di Gerry Scotti e Avanti Un Altro di Paolo Bonolis. Confermatissima Barbara D’Urso con Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Infine per il day time tornano Forum, Mattino Cinque e Uomini e Donne. Ultima succosa novità è Adrian, scritto e prodotto da Adriano Celentano, una serie evento in tredici episodi.

