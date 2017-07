Premio Strega 2017 / Finale: chi sarà il vincitore? La cerimonia su Rai3

Premio Strega 2017, in onda su Rai3

Premio Strega 2017, Finale: la cinquina, in pole position Paolo Cognetti

La serata finale del Premio Strega 2017, torna a casa dal Ninfeo di Villa Giulia a Roma: chi vincerà? Intanto, possiamo già darvi qualche news che riguarda la giuria, allargata per l'occasione con l'ingresso di 200 studiosi ed intellettuali italiani e stranieri. Il numero totale di giurati quindi, per quest'anno è salito a 660 e, tra tutti, ci potrebbe essere più di qualche gradita sorpresa. Stasera, la cerimonia finale verrà trasmessa su Rai3, a partire dalle 23 e verrà condotta da Eva Giovannini. All'interno della cerimonia conclusiva, ci sarà spazio per un omaggio a Tullio De Mauro e, nel frattempo, anticipazioni e rumors si sono già moltiplicati e ci parlano del probabile vincitore. Per la prima volta inoltre, verrà anche assegnato il premio "Strega Off", oggi al Giardino di Monk a Roma, con la cantautrice Giulia Anania e le sonorizzazioni di FouTurista. Nello stesso momento a Villa Giulia (già sold out) in piena fase scrutinio, i partecipanti dello "Strega Off", potranno esprimere le loro preferenze con la viva collaborazione di blog a tema e riviste letterarie. Per quanto riguarda il toto-vincitore dell'edizione, resta in pole position Paolo Cognetti, autore della storia di amicizia e amore dal titolo "Le otto montagne" (Enaudi) che ha già vinto il "Premio Strega Giovani" e verrà premiato questa sera.



Nella cinquina, Teresa Ciabatti con "La più amata" (Mondadori) data per super favorita dovrà invece fare i conti con Wanda Marasco e "La compagnia delle anime finte". Chiudono il quintetto, Alberto Rollo con "Un'educazione milanese" (Manni) e Matteo Nucci "E' giusto obbedire alla notte" (Ponte alle Grazie). "La media di scarto tra il primo e il secondo posto è di 50 voti" ha spiegato il direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. E "l'astensionismo dei votanti - ha aggiunto - si aggira, all'anno scorso, intorno al 10%". Scelti da 20 istituti italiani di Cultura all'estero, i 200 studiosi e intellettuali italiani e stranieri, si aggiungono ai tradizionali 400 Amici della Domenica, ai 40 lettori forti selezionati dalle librerie indipendenti italiane associate all'ALI, e a nuovi 20 voti collettivi espressi da scuole, università e biblioteche.

