ROBOCOP/ Su Rai 4 il film con Peter Weller e Nancy Allen (oggi, 6 luglio 2017)

Robocop

Robocop, il film in onda su Rai 4. Una pellicola di genere poliziesca e fantasy che è stata realizzata negli Stati Uniti d'America nel 1987 prodotta dalla casa cinematografica della Orion Pictures per la regia di Paul Verhoeven mentre nel cast sono presenti Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox, Felton Perry e Miguel Ferrer. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ROBOCOP, LA TRAMA - Il film è ambientato in una Detroit del futuro in cui imperversa il crimine, ci sono assassini, drogati e stupratori che imperversano causando per tutta la città panico e morte. All’interno di un mondo che non è più abitabile dagli esseri umani proprio per la pericolosità a cui quotidianamente sarebbero sottoposti viene deciso di realizzare un automa che possa in qualche modo garantire e riportare l’ordine nella città, che diventi una sorta di paladino della giustizia. I lavori di costruzione procedono velocemente ma in qualche modo sembra che non va tutto come previsto. L’automa nonostante dovesse essere invincibile, in realtà si dimostra tutt’altro, fallendo miseramente la prova. Si decide allora di fare un ulteriore prova dopo questo primo esperimento fallimentare.

Viene allora utilizzato il corpo mutilato di un agente di nome Murphy che era stato ucciso dalla banda più criminale e spietata che imperversa nella città per realizzare e costruire un nuovo e più sofisticato robot. Il lavoro di costruzione è lungo, tuttavia dopo una serie di difficoltà iniziali, sembra che il prototipo di questo primo robot tutore dell’ordine sia in qualche modo pronto.

La cosa molto caratteristica che fa di questo robot un qualcosa mai realizzato prima è che l’automa ha dei tratti umani derivanti proprio dal fatto di aver utilizzato il corpo dell’agente Murphy ed inoltre, il robot sembra in qualche modo avere dentro di sé traccia di memoria. Tutto ciò lo rende una macchina davvero speciale, ancor di più quando si scopre anche che sembra avere una buona capacità di emozionarsi, cosa a dir poco sconvolgente per una macchina realizzata in laboratorio.

