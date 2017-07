ROSAMUNDE PILCHER: IL MIO ANGELO CUSTODE/ Su Canale 5 il film con Suzan Anbeh (oggi, 6 luglio 2017)

Rosamunde Pilcher: Il mio angelo custode

ROSAMUNDE PILCHER: IL MIO ANGELO CUSTODE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 6 LUGLIO 2017: IL CAST - Rosamunde Pilcher: Il mio angelo custode, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 6 luglio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola tedesca di genere sentimentale che è stata diretta da Stefan Bartmann, appartenente ad una saga di film il cui titolo originale è Rosamunde Pilcher collection. Tra gli attori principali figurano i volti di Suzan Anbeh, Jeremy Mockridge e Leonie Rainer. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROSAMUNDE PILCHER: IL MIO ANGELO CUSTODE, LA TRAMA - La storia ruota intorno alle vicende di Kate, un' attraente donna che risiede in Cornovaglia insieme al figlio, Channing. La donna nasconde un segreto, ha avuto un marito che operava nel traffico illecito, testimoniando a giudizio contro di lui è entrata a far parte nel programma di protezione testimoni, cambiando così vita, abitazione ed amici insieme al figlio. Channing non ha alcuna idea di chi sia il suo vero padre, è stato tenuto all'oscuro di tutto. In particolar modo, il ragazzo vive una bella storia d'amore, durante una festa organizzata dai Montfort, una nobile famiglia del luogo, Channing conosce Rachel, una elegante e raffinata ragazza nonché figlia dei coniugi Montfort.

I due si innamorano, ma pare che purtroppo Lord e Lady Montfort non reputino Channing all'altezza della loro figlia e faranno di tutto per ostacolare questo nuovo amore. Tutto sembra oscillare tra alti e bassi nella vita di madre e figlio, finché un giorno Channing non scopre un cellulare sospetto con su memorizzato un misterioso numero, dopo varie indagini, il ragazzo prova a chiamare quel numero per scoprire a chi appartenesse, pare che il numero appartenga ad un poliziotto. Il suo nome è Dave, pare proprio che sia merito suo se Channing e la madre Kate possono vivere una vita tranquilla, in quanto è stato proprio lui a proteggere la madre dalle grinfie del marito incriminato. Come se non bastasse, l'uomo appare molto preoccupato perché Ted Kinnock, questo è il nome del marito di Kate, è adesso libero di agire in tutta libertà. Ted ha l'intenzione di vendicarsi della moglie, Dave è del tutto intenzionato a proteggere Kate ancora una volta. Inoltre, sia Dave che Kate hanno maturato l'uno per l'altra un sentimento destinato a crescere, ma che per la sicurezza di Kate e Channing non hanno potuto vivere. Come andranno a finire le cose? Riusciranno madre e figlio a salvarsi ancora una volta?

