Raffaella Fico e Moggi Jr, Instagram

Raffaella Fico e Moggi Jr, baci e abbracci in Grecia per la coppia - Il gossip estivo non si ferma soprattutto sulle spiagge del Mediterraneo dove le coppie dello showbiz stanno passando le loro vacanze estive tra Spagna e Grecia. Mai come quest'anno la Patria degli Dei è stata presa d'assalto dai vip italiani e a loro si sono aggiunti, in questi ultimi giorni, anche Raffaella Fico e Alessandro Moggi. I due non sono ancora sposati ma la loro relazione dura ormai da oltre un anno dividendosi tra resort, hotel e spiagge "private". Anche questo mese di luglio è iniziato alla grande con l'arrivo della coppia a Mykonos con tanto di paparazzi pronti a immortalare i loro momenti intimi. Proprio questo hanno fatto quelli del settimanale "Chi" che hanno pubblicato baci e abbracci in spiaggia e al ristorante in attesa del grande annuncio delle nozze.

La stessa ex gieffina ha più volte annunciato di essere pronta e il messaggio è arrivato forte e chiaro anche a Moggi Jr che, in quel di New York, ha pensato bene di chiedere la mano della sua amata con tanto di scatolina e anello, proprio come accade nelle romantiche commedie americane. I due stanno insieme ormai da oltre un anno e mezzo e anche il rapporto tra Moggi e Pia, la bambina avuta da Mario Balotelli, va a gonfie vele. Sembra che non ci sia nessun ostacolo alle nozze e nemmeno all'arrivo di un altro pargoletto. La stessa Fico ha rivelato di voler dare un fratellino o una sorellina a Pia, sarà un 2017 da ricordare per la coppia?

© Riproduzione Riservata.