Er Patata, Pomeriggio 5

Roberto Brunetti "Er Patata" arrestato, l'attore accusato di detenzione di sostanze stupefacenti - Con la tv e il cinema in crisi, Roberto Brunetti aveva deciso di allontanarsi e reinventarsi tornando alle origini, ovvero aprendo una pescheria. Un lavoro che sapeva fare e che conosceva in attesa di tornare a recitare e piazzare un bel cartello "chiuso per film", ma così non è stato e, forse, non sarà tanto presto. Roberto Brunetti in arte Er Patata è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Secondo le prime rivelazioni, sembra che gli agenti lo abbiamo fermato in strada cogliendo in flagrante proprio durante l'acquisto di una dose di cocaina. Dopo il suo arresto, gli agenti hanno perquisito l'abitazione dove l'attore vive ritrovando anche un chilo di marijuana e uno di hashish e questo ha compromesso la sua situazione. Er Patata è finito agli arresti domiciliari ma questa non è una novità. Già nel 2009 l'attore aveva avuto la stessa sorte quando venne trovato in possesso di 100 grammi di hashish nescosti sotto sella del suo motorino. Sono ormai passati tre anni dal suo addio al cinema e la situazione non è migliorata per lui, questa volta riuscità davvero a cambiare vita?

© Riproduzione Riservata.