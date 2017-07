Rosy Abate, Canale 5

Rosy Abate, lo spin-off di Squadra Antimafia in alcuni scatti: cosa ne sarà della Regina? - Rosy Abate st per tornare ma non in una (non annunciata) nuova stagione di Squadra Antimafia ma in uno spin-off che Taodue ha voluto costruire proprio intorno al suo personaggio. Giulia Michelini è pronta a rivestire i panni della Regina di Palermo ancora nel nome di Leonardino, il suo bambino dato per morto in Squadra Antimafia. Proprio il mistero intorno alla morte del piccolo figlio di Rosy Abate potrebbe dare il via a questa nuova serie in cui Rosy troverà un barlume di speranza che potrebbe portarla a ritrovarlo vivo e vegeto.

Le riprese della serie sono andate in scena ormai due anni fa tanto che, alcuni avvistamenti, lasciavano pensare ad un suo ritorno nell'ultima stagione di Squadra Antimafia ma così non è stato. Rosy sarà protagonista di questa nuova serie a cui dovrebbe prendere parte, seppur come guest star, anche l'amato Paolo Pierobon alias De Silva, che nell'ultima puntata di Squadra Antimafia ha preso il posto del capo della cupola mafiosa.

Taodue continua a rilasciare piccoli teaser sulla serie e proprio di questi il sito Tgcom24 di Mediaset ne ha ricavato una serie di frame che mostrano Rosy, in intimo, minacciare con la pistola il suo presunto amante, o quasi. L'uomo ha delle rivelazioni importanti da fare su Leonardino? Sarà questa una delle prime scene che vedremo nella prima puntata di Rosy Abate? Le risposte sono ancora poche e alcune arriveranno solo il prossimo settembre nel prime time di Canale 5, intanto, ecco qui le foto.

