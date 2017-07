Spider-Man: Homecoming/ Oggi al cinema il film diretto da Jon Watts: video, polemiche sulla "nuova" zia May

Spider-Man: Homecoming

SPIDER-MAN, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA NUOVA ZIA MAY (6 luglio 2017) - I grandi fan Marvel e di Spider-Man si preparano ad andare al cinema per vedere il nuovo Homecoming, il secondo reboot ispirato al personaggio, ma le polemiche non sono mancate. Se i primi giudizi arriveranno solo oggi pomeriggio, la cosa che i fan del fumetto e del personaggio non hanno mandato giù e la nuova "zia May". Nei giorni scorsi una nuova clip tratta dal film ha mostrato Peter e la zia May alle prese con discussioni di tutti i giorni ma il fatto che sia la magnifica Marisa Tomei a prestare il volto al personaggio non ha convinto il pubblico. Una zia May giovane e sexy stride un po' con la versione adulta e sapiente che abbiamo visto fino ad adesso ma il rapporto rimane quello di una zia apprensiva e preoccupata del nipote. Dopo la visione della pellicola, cambierà l'idea del pubblico? Clicca qui per vedere la clip della pellicola.

SPIDER-MAN, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (6 luglio 2017) - Spider-Man: Homecoming è un film diretto da Jon Watts, che uscirà nei cinema italiani ogii, giovedì 6 luglio 2017. E' il secondo reboot ispirato al personaggio dei fumetti della Marvel Comics e verrà prodotto proprio dalla Marvel Cinematica Universe che, così facendo, fa di nuovo suo uno dei miti del cinema internazionale, fino ad ora appartenuto alla Sony, che non è riuscita a realizzare un film di successo. The Amazing Spider man 1 e 2 non hanno infatti sbancato i botteghini.

LA TRAMA – Peter Parker, alias Spiderman, è un giovane liceale stanco di essere considerato un super eroe di terz'ordine. Dopo aver partecipato ad una cruenta battaglia in Captain America-Civil War, l'eroe è intenzionato a compiere un salto di qualità, seguendo le orme del suo più grande mentore, ovvero Iron Man. Spider man vuole affrontare nemici sempre più famigerati e pericolosi, in modo tale da debellare una volta e per tutte la criminalità in città. Ad accogliere la sfida sarà il terribile Avvoltoio che minaccerà non solo Spider Man stesso ma anche tutti i suoi amici e familiari. Ma il super eroe in calzamaglia è davvero pronto ad affrontare un nemico di tale portata da solo? Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci sarà il fedele ed inossidabile Iron Man.

CURIOSITA' - Ciò che tutti gli appassionati dell'universo di Spider Man si chiedono è se il nuovo film diretto da Watts, che fa parte di una trilogia cinematografica, riuscirà a riscuotere il successo raggiunto dalla serie prodotta da Sam Raimi, con Tobey McGuire come protagonista. La produzione di Spider Man: Homecoming è stata annunciata nel febbraio del 2015, quando la Marvel e la Sony riuscirono a stipulare un accordo per la gestione dei diritti. Nel giungo dello stesso anno venne annunciato il nome del protagonista, ovvero Tom Holland. Le riprese hanno avuto inizio nel giungo del 2016 e si sono concluse nell'ottobre dello stesso anno. La pellicola è stata presentata per la prima volta nella cornice delTCL Chinese Theatre. Negli Stati Uniti approderà al cinema il 7 luglio 2017, un giorno dopo rispetto alla programmazione italiana. Il film è stato accolto con critiche estremamente positive da parte dei critici cinematografici che lo hanno definito come la miglior pellicola dedicata all'eroe in calzamaglia della Marvel dopo Spider Man 2.

© Riproduzione Riservata.