SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni: nuove indagini per Semir e Paul

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 LUGLIO

La Squadra Speciale Cobra 11 torna questa sera, alle 21.15 su Rai due con tre nuove puntate. La prima, dal titolo “Battuta di caccia” vedrà gli agenti Semir e Paul, alle prese con una lotta esasperante. Un gruppo di criminali, dopo essere stati coinvolti in un incidente avvenuto in autostrada, riesce a fuggire dal pullman sul quale viaggiavano. Tre di loro riescono a salire a bordo di un autobus prendendo in ostaggio tutti i passeggeri tra i quali c’è anche Emilia, la nipotina di Paul. Quest’ultimo, fortemente in crisi tra la voglia di fare l’impossibile per salvare la nipotina e i suoi doveri di poliziotto, cerca di mantenere la calma per non mettere in pericolo la vita della piccola Emilia e degli altri ostaggi.

Il secondo episodio in onda questa sera s’intitola “La guerra delle immobiliari”. Semir e Paul assistono a un brutale omicidio di un giovane motociclista. I due cominciano così ad indagare e si concentrano su un gruppo di abusivi che vorrebbero degli alloggi in città a prezzi accessibili. Paul e Semir riescono ad identificare la vittima. Si tratta di Jonas, uno degli occupanti. Il problema della casa riguarda anche Semir, alla ricerca di una sistemazione per la sua famiglia. Semir e Paul scoprono che qualcuno si è schierato dalla parte sbagliata.

Il terzo episodio di Squadra Speciale Cobra 11 in onda questa sera s’intitola “Il branco”. Susanne è stata aggredita da tre ragazzini. La donna, però, ne ha visto in faccia uno e vive sotto protezione a casa di Semir che litiga con la figlia Dana dopo aver scoperto che frequenta quei ragazzi. Per evitare la testimonianza di Susanne in tribunale, i malviventi cominciano a provocare gli agente mandandoli in crisi. Dana capisce quanto siano pericolosi e decide d’intrufolarsi in casa di uno di loro. Cercando sul pc trova il video dei tre con la refurtiva e lo consegna al padre. Durante il processo, Susanne trova il coraggio di testimoniare contro uno di quei ragazzi.

