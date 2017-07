STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: The winner is e Chicago Fire IV (giovedì, 6 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 6 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 6 luglio 2017, la programmazione delle reti Mediaset si presenta alquanto scoppiettante, tra i programmi più attesi c'è la penultima puntata di The winner is, il talent show condotto da Gerry Scotti che verrà trasmesso su Canale 5. Su Italia 1 verrà trasmessa una nuova puntata di Chicago Fire IV e Rete 4 invece, manderà in onda Danni collaterali, il film d'azione. Reality show, programmi musicali, film dal genere drammatico, serie tv e cartoni animati, saranno invece le proposte del resto dei canali Mediaset.

Gerry Scotti torna su Canale 5 con il penultimo appuntamento della nuova edizione del talent show musicale The Winner is dedicato agli appassionati di canto. In seconda serata tempo di risate con Paperissima Sprint, il programma Mediaset che raccoglie le più divertenti papere del web. Su Italia 1 andranno in onda 3 nuovi episodi di Chicago Fire IV. Nelle prossime puntate assisteremo all'arresto di Boden, mentre Patterson verrà posto a capo del dipartimento 51.

La reclusione di Boden metterà in allarme l'intera squadra che cercherà di far luce sull'accaduto. Tutte le tracce porteranno a sospettare di Maddox. A seguire spazio al cinema horror con il film Beneath. Un gruppo di minatori rimane intrappolato sottoterra, in seguito ad un crollo di una miniera. L'estenuante attesa per l'arrivo dei soccorsi e la difficile situazione creerà un caos tale da innescare un meccanismo di auto distruzione, che porterà l'intero gruppo ad accanirsi brutalmente l'uno contro l'altro. Su Rete 4 spazio al film Danni collaterali con Arnlod Sharzenegger e Francesca Neri.

La pellicola racconta la storia dell'agente Gordy Brewer, la cui famiglia rimane vittima di un attentato dinamitardo progettato ai danni di un gruppo di agenti della CIA. L'enorme dolore provocato dalla perdita dei propri cari porterà l'uomo a farsi giustizia da solo. Seguirà il film Rimini, Rimini con Jerry Calà, Paolo Villaggio, Serena Grandi e Laura Antonelli che saranno protagonisti di storie d'imbrogli e tradimenti sotto il sole di Rimini. Su La5 spazio il programma musicale Unlimited Summer. Su Mediaset Extra andrà in onda il reality show Storie in divisa che racconta il lato più privato ed inedito di Carabinieri della casera di Rho. Il film drammatico I giorni dell'abbandono sarà invece protagonista della prima serata di Iris.

La trama racconta la difficile ripresa di Olga, lasciata dal marito e preferita ad una donna più giovane ed avvenente. Dopo un primo momento di sconforto e disperazione e grazie all'incontro con un suo vicino di casa, Olga si lascerà alle spalle il momento doloroso. Boogeyman 2-Il ritorno dell'uomo nero verrà invece trasmesso su Italia 2. Laura Porter, che ha assistito all'omicidio dei suoi genitori per mano di un uomo incappucciato denominato come L'uomo nero, è rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Improvvisamente i pazienti della clinica verranno uccisi ad uno ad uno a seconda delle loro paure. Laura dovrà affrontare la sua paura del buio. Su Top Crime spazio alle nuove avventure di Bones XI e su Boing è tempo di lottare con i combattimenti straordinari e surreali degli eroi di Dragonball Super.

LA PROGRAMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 The winner is, talent show

Ore 23.50 Paperissima sprint, programma d'intrattenimento

Italia 1 ore 21.15 Chicago Fire IV, serie tv d'azione

Ore 23.50 Beneath, film horror

Rete 4 ore 21.15 Danni collaterali, film d'azione

Ore 23.37 Rimini, Rimini, film commedia

La 5 ore 21.10 Unlimited summer, programma musicale

Mediaset Extra ore 21.10 Storie in divisa, reality show

Iris ore 21.00 I giorni dell'abbadono, film drammatico

Italia 2 ore 21.10 Boogeyman 2-Il ritorno dell'uomo nero, film drammatico

Top Crime ore 21.10 Bones XI, serie tv poliziesca

Boing ore 20.50 Dragonball Super, cartone animato

