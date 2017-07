STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Stagione-Pret a porter (giovedì, 6 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 6 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 6 luglio 2017, il palinsesto dei canali Rai è stato ben organizzato con ricchi programmi, non mancheranno film, serie tv e programmi d'intrattenimento ed informazione. Su Rai 1 fa ritorno la quarta ed ultima puntata della serie tv spagnola Velvet, Rai 2 invece l'appuntamento è previsto con la fiction Squadra speciale Cobra 11 mentre su Rai 3 il primo film della serata è Timbuktu. La fantascienza è di casa su Rai 4 con il film Robocop e la musica invece su Rai 5 con Nessun dorma, azione e serie tv poliziesca occupano infine la prima serata si Rai Movie e Rai Premium. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Finalmente approda su Rai Uno la quarta stagione di Velvet, la serie tv spagnola ambientata negli anni sessanta. In questa nuova stagione la storia compirà uno sbalzo temporale in avanti di circa cinque anni con le vite dei protagonisti che sono nettamente cambiate. Seguirà un nuovo appuntamento con Petrolio, la rubrica d'attualità che scova le ricchezze del nostro Paese, cercando soluzioni per sfruttarle al massimo. Rai Due propone invece due nuovissimi appuntamenti con la fortunata serie tv poliziesca Squadra speciale Cobra 11. Alle 23.55 spazio al film d'azione Grosso guaio a Chinatown con Kurt Russel, Kim Cattrall e Dennis Dun.

La pellicola racconta la storia di Jack Burton e del suo amico Wang Chi. I due si troveranno a dover fare i conti con dei pericolosi criminali nel tentativo di trarre in salvo la ragazza di Wang. In prima serata su Rai Tre andrà in onda il film drammatico dal titolo Timbuktu che racconta la storia di un tranquillo paesino del Mali invaso dai jihdaisti che costringono la popolazione a convertirsi alla sharia. Alle 23 verrà trasmessa la cerimonia di premiazione del Premio Strega 2017. Rai 4 propone il film Robocop diretto da Paul Verhooeven ed interpretato da Peter Weller, Nancy Allen e Dan O'Herlihy.

La pellicola è una trilogia dedicata al robot poliziotto più famoso del mondo del cinema. Dopo essere stato brutalmente ucciso da una gang criminale, il detective Murohy diventerà il primo Robocop della città di Chicago assemblato dall'OCP. Rai 5 trasmetterà Nessun Dorma, la trasmissione d'approfondimento musicale presentata da Massimo Bernardini. The Expatriate - In fuga dal nemico sarà il film protagonista della prima serata di Rai Movie. Ben Logan, un funzionario addetto al controllo dei dispositivi di sicurezza presso la Halgate Group, si ritrova a dover fare i conti con il suo passato da agente della CIA. Rai Premium propone poi due nuovi episodi di Last Cop - L'ultimo Sbirro.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.30 Stagione-Pret a porter, serie drammatica

Ore 23.35 Petrolio, rubrica d'attualità

Rai Due ore 21.15 Squadra Speciale Cobra 11, serie poliziesca

Ore 23.55 Grosso guaio a Chinatown, film d'azione

Rai Tre ore 21.20 Timbuktu, film drammatico

Ore 23.00 Premio Strega, premio letterario

Rai 4 ore 21.10 Robocop, film di fantascienza

Rai 5 ore 21.15 Nessun dorma, trasmissione musicale

Rai Movie ore 21.10 Expatriate - In fuga dal nemico, film d'azione

Rai Premium ore 21.20 Last Cop - L'ultimo Sbirro, serie poliziesca

