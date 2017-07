STEFANO DE MARTINO/ Chi è Marianna? E' lei la nuova fidanzata dell'ex di Belen Rodriguez

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO: CHI E’ MARIANNA, LA RAGAZZA CHE AVREBBE FATTO BRECCIA NEL CUORE DEL BALLERINO – L’amore è finalmente tornato nella vita di Stefano De Martino? Secondo il settimanale Oggi sembrerebbe di sì. Dopo quasi due anni dalla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, il ballerino napoletano sarebbe nuovamente innamorato. A conquistare il cuore di Stefano De Martino sarebbe stata una ragazza normale, lontana dal mondo dello spettacolo e che avrebbe conquistato il ballerino napoletano, sempre più al centro del gossip, con la semplicità e con la sua bellezza mozzafiato. Stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, la nuova fiamma di Stefano si chiamerebbe Marianna, avrebbe 20 anni e, per il momento, non farebbe parte del mondo dello spettacolo. Di lei, però, non ci sarebbero ancora foto o prove che confermerebbero il gossip. Stefano De Martino, dunque, è davvero innamorato? Da tempo i paparazzi stanno cercando la nuova fidanzata del ballerino che, però, da parte sua continua a dichiararsi ufficialmente single. Lo farà anche stavolta o resterà in silenzio confermando implicitamente il gossip sul suo conto?

Il nome del ballerino napoletano, dunque, è quello più gettonato dalle riviste di cronaca rosa. Nelle ultime settimane, si è parlato di un clamoroso ritorno di fiamma con Emma Marrone, sua storica ex che continua ad avere contatti sia con la sorella Adelaide che con i suoi amici. Il presunto ritorno di fiamma, tuttavia, non è mai stato confermato anche se la presenza di Emma ad Ibiza, isola sulla quale Stefano sta trascorrendo le vacanze insieme agli amici, ha scatenato nuovamente il gossip. Il nome di Marianna, dunque, capovolge la situazione. Di lei, però, non c’è traccia. Nelle foto e nei video delle sue vacanze ad Ibiza che il ballerino pubblica sui social non c’è traccia di una presenza femminile. Stefano, infatti, trascorre le sue giornate andando a cena con gli amici e dedicandosi a Santiago che si divide tra lui e Belen. Marianna, dunque, esiste davvero o si tratterà dell’ennesimo gossip senza prove? I fans aspettano con ansia di conoscere la verità.

