STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino alla ricerca dell'amore vero? Foto (oggi, 6 luglio)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: ALLA RICERCA DELL'AMORE VERO?

Proseguono le vacanze ad Ibiza di Stefano De Martino. Il ballerino ha scelto tale località per stare vicino al piccolo Santiago, che si trova sempre nella stupenda isola spagnola in compagnia della mamma Belen Rodriguez. I rapporti tra i coniugi De Martino negli ultimi tempi sono apparsi decisamente migliorati, tanto che si vocifera che Andrea Iannone non abbia affatto gradito tale novità e che il suo rapporto con la fidanzata potrebbe essere entrato in crisi. Per quanto riguarda invece la vita privata del napoletano, fin dall'inizio di questa estate 2017 si è fatto un gran parlare del suo possibile ritorno di fiamma con Emma Marrone (tra l'altro presente in questo periodo ad Ibizia per le ferie) anche se nessuna conferma o smentita è arrivata a tal proposito.

Successivamente è stato annunciato l'amore per una ragazza napoletana non conosciuta al mondo dello spettacolo ma anche in questo caso si tratta di una notizia attualmente priva di conferma. Di certo l'amore è importante per il ballerino di Amici che è alla ricerca di un sentimento vero e soprattutto duraturo. A dimostrarlo arriva lo scatto da lui pubblicato su Instagram nel quale due persone anziane si baciano, dimostrando di non avere mai smesso di amarsi nonostante l'età. Il commento di Stefano De Martino è stato ""L' A M M O R E", seguito poco dopo dalle opinioni dei fan, convinti che anche per lui prima o poi arriverà la donna giusta. Clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti.

© Riproduzione Riservata.