Shades of Blue / Prima puntata, le pagelle: Jennifer Lopez grande detective Harlee

SHADES OF BLUE, I TOP DELLA PRIMA PUNTATA

Shades of Blue ha avuto in questa prima puntata tanti punti di forza: tra questi sicuramente la bellezza e la grandezza del cast coinvolto nella serie tv. Perché infatti c'è Jennifer Lopez per la prima volta al centro di una serie tv dopo diverse comparsate in show, come How I Met Your Mother o The Fosters, Will & Grace. Tra i grandi protagonisti della fiction anche Ray Liotta stimato attore per le sue performance in Quei bravi ragazzi, e Drea De Matteo, e ha preso parte a Sons of Anarchy e I Soprano. In America è stato molto apprezzato, conquistando e bloccando davanti alla tv oltre 8 milioni di telespettatori tanto che nel 2017 ci sarà il seguito ma si è concluso per una terza stagione che andrà in onda nel 2018. Tra i top anche il momento della chiamata tra Harlee e sua figlia Cristina, quella che secondo Jennifer Lopez era l'ultima chiamata, l'ultimo saluto prima di morire, durante l'incontro con Woz che vuole farle il poligrafo per scoprire la verità.

SHADES OF BLUE, I FLOP DELLA PRIMA PUNTATA

In questa prima italiana, prima puntata di Shades of Blue che invece ha avuto già tantissimo successo in America, alcuni flop: tra gli aspetti negativi di questa puntata sicuramente l'inizio, troppo diretto e incentrato nel cuore della storia, che ha spiazzato molto gli spettatori che per i primi minuti hanno avuto difficoltà a contestualizzare il tempo, la situazione e le dinamiche che si stavano svolgendo. Tra i flop anche il ritmo e l'eccessiva difficoltà e intreccio della storia che sembra tutt'altro che lineare e semplice ma segala sempre colpi di scena, garbugli e labirinti da cui è difficile uscire, soprattutto se si pensa che siamo appena alla prima puntata della serie tv di Canale 5. (Fabiola Granier)

