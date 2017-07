TEMPTATION ISLAND 2017 / Anticipazioni e news: Selvaggia anello in arrivo? Ruben dopo Francesca trova "Maria"

Ruben di Temptation Island

TEMPTATION ISLAND 2017: SELVAGGIA E FRANCESCO, DOPO LA CRISI LE NOZZE?

Sorrisi, frasi che sprigionano serenità, foto dalle quali trapela entusiasmo: sono questi gli indizi che ci portano a sospettare che anche per Selvaggia Roma le cose a Temptation Island si siano concluse per il meglio. Purtroppo per la ballerina romana i primi giorni nel villaggio delle fidanzate non sono stati affatto facili. Il pressing della tentatrice Desiree Maldera verso il suo fidanzato Francesco Chiofalo ha avuto il suo immediato effetto: Selvaggia non ha risparmiato lacrime e scenate furiose di gelosia e anche qualche offesa che sul web ha poi sollevato un po' di critiche. Eppure le cose alla fine potrebbero essersi evolute in modo totalmente differente da ciò che è apparso in queste prime due puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia. Francesco, nonostante le avances di Desiree, non si è affatto sbilanciato verso la tentatrice e, dopo l'iniziale agitazione, Selvaggia potrebbe averlo compreso. Al falò i due potrebbero quindi aver messo da parte tutte le ostilità e le incomprensioni per decidere di aprire un nuovo capitolo della loro storia d'amore. Ma non è tutto: un brillocco sul dito di Selvaggia apparso in un suo recente post potrebbe anche indicarci che è proprio lei la fortunata che convolerà a nozze a Temptation Island!

RUBEN DOPO FRANCESCA, "PROMOSSO" COME GIANMARCO VALENZA?

Ruben di Temptation Island sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Questa la sconvolgente ipotesi delle ultime ore ma, per arrivare a questo punto, bisogna poter fare un passo indietro. Cosa è successo nel corso della seconda puntata del reality show dedicato alle tentazioni? Francesca Baroni continua ad essere fortemente insofferente nei confronti del suo fidanzato che, nonostante la serenità che vorrebbe donargli, non considera potere essere l'uomo della sua vita. La fidanzata di Ruben, si presenta come la più insofferente di tutte, con continui sbalzi di umore e dichiarazioni che stanno facendo perdere la pazienza al giovane fidanzato. Attualmente, sia Ruben che Francesca sono rientrati lasciando il villaggio dopo la fine delle registrazioni e, al momento, non si comprende se la coppia si sia lasciata oppure no. Quello che però richiede il popolo della rete a gran voce è Ruben sul trono classico di Uomini e Donne. Il ragazzo, per molti aspetti ha ricordato il precedente percorso di Gianmarco Valenza, ex di Aurora Betti che, durante la seconda edizione del programma, ha visto la fidanzata comportarsi male ripetutamente e, per il troppo amore, non è mai riuscito a ferirla. Gianmarco, dopo il confronto faccia a faccia con Aurora da Maria De Filippi, ha ricevuto la proposta di salire sul trono e, senza pensarci troppo ha successivamente accettato.

RUBELN VERSO, IL CANDIDATO GIUSTO PER UOMINI E DONNE?

Invernizzi è - attualmente - il candidato numero 1 alla poltrona rossa della nuova edizione del programma che riaprirà i battenti da settembre. A questo punto, bisogna solo scoprire come sia finita la relazione d'amore tra i due anche se, visti i presupposti non sembra andare assolutamente bene. Ruben Invernizzi e Francesca Baroni si sono lasciati dopo aver partecipato a Temptation Island? Al momento non vi sono indiscrezioni in merito anche se, i fan del programmi di Maria, stanno chiedendo di poterlo rivedere seduto sul trono. Questo sarebbe un grande smacco nei confronti di Francesca, la fidanzata che attualmente non fa altro che screditarlo in televisione. Classe 1991, Ruben ha 26 anni e vive e lavora a Bergamo presso un'azienda che produce caschi per motociclette. Nel frattempo, sogna di potersi laureare, ama lo sport e gioca nella squadra di pallavolo del suo paese, l’Athletic San Salvador. Come potrebbe reagire Francesca all'ipotetico trono di Ruben? Scenderà per poterlo riconquistare?

© Riproduzione Riservata.