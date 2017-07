THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO/ Su Rai Movie il film con Aaron Eckhart (oggi, 6 luglio 2017)

The expatriate - In fuga dal nemico

THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 LUGLIO 2017: IL CAST -The Expatriate - In fuga dal nemico, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 6 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere azione e thriller che è il frutto di una coproduzione internazionale ed è uscita nelle sale cinematografiche nell’anno 2012 per la regia di Philipp Stolzl con soggetto e sceneggiatura che sono state sviluppate da Arash Amel mentre nel cast figurano Aaron Eckhart, Olga Kyrulenko, Liana Liberato e Kate Linder. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 LUGLIO 2017: LA TRAMA - In questa pellicola in primo piano vi è la storia di Ben Logan (Aaron Eckhart), un ingegnere americano trasferitosi per lavoro in Belgio dove vive insieme a sua figlia Amy (Liana Liberato). Ben ha un lavoro di grande responsabilità in quanto si occupa di testare alcuni dispositivi di sicurezza che gli permettono di individuare alcune ed eventuali vulnerabilità al fine poi di poterli finalmente migliorare. L’uomo inoltre lavora anche per una grande ed importante multinazionale, la Halgate Group, nella sede che si trova ad Anversa all’interno della divisione della sicurezza. Tutta la sua vita procede perfettamente, ma ben presto l’uomo si ritroverà a fare i conti con qualcosa di più grande di lui che non aveva messo in conto.

Gordon infatti dopo essere tornato dall’ufficio si rende conto di aver dimenticato lì un pacchetto, così decide di ritornarvi per recuperarlo, però, lì ad attenderlo vi è una sorpresa. In ufficio non c’è più niente, non vi sono attrezzature, mobili, plichi ne tanto meno i suoi colleghi. Ben è scioccato, non comprende cosa stia accadendo, prova quindi a telefonare ad alcuni suoi amici e si rende conto che i loro numeri di cellulare risultano inesistenti. Chiama allora alla sede centrale della multinazionale a Bruxelles e qui gli rispondono di non conoscere il suo superiore ne tanto meno di avere mai avuto una sede ad Anversa.

Ben allora comprende che questa storia è legata al suo passato, l’uomo infatti non è stato sempre un ingegnere ma in passato era un ex agente della CIA. Questa convinzione da modo a Ben di comprendere appieno che la partita è molto più rischiosa di quanto lui stesso possa immaginare. Chi sta agendo alle sue spalle ha ucciso tutti i suoi ex colleghi che ora si trovano in un obitorio e vuole fare lo stesso con Ben, cancellando tutta la sua vita.

