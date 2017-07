THE WINNER IS 2017 / Anticipazioni quarta puntata 6 luglio: da Gerry Scotti canteranno ex talenti?

Gerry Scotti presenta The Winner Is

THE WINNES IS 2017, QUARTA PUNTATA: DOPO ALESSANDRO CANINO E LE LOLLIPOP, CHI SI PREDETERÀ?

Stasera, giovedì 6 luglio 2017, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la quarta puntata di "The Winner Is...", lo show musicale condotto da Gerry Scotti. Dopo una terza puntata interessantissima con la vittoria di Alessandro Canino, cosa ci riserverà il quarto appuntamento trasmesso in prime time? Lo spettacolo condotto dal buon Gerry, nonostante la serenità della sua conduzione, nasconde dietro anche il desiderio di rivalsa da parte dei concorrenti così come la voglia di apparire e potere riconquistare un posto in prima fila. Canino, durante la terza puntata, ne è stato la viva dimostrazione. Ed infatti, intervistato da TgCom24 ha raccontato: "Dopo 'Brutta' sono stato abbandonato dai produttori dell'epoca. Non hanno più creduto in me - si sfoga in una intervista rilasciata prima della messa in onda della trasmissione - Mi sono sempre chiesto perché non ci fosse di colpo più spazio per me ma non ho mai ottenuto risposte". Ma qual è il meccanismo di gioco di The Winner Is? Durante la nuova puntata di stasera, otto aspiranti talenti si sfideranno mettendosi a confronto tramite scontri diretti e, dopo avere interpretato rigorosamente dal vivo canzoni di successo, al termine della loro esibizione, verranno votati dai 100 giurati più il voto di Mara Maionchi. In qualche caso (proprio come è successo con Alessandro Canino e le Lollipop), il pubblico non si troverà davanti dei "dilettanti allo sbaraglio", ma concorrenti che hanno avuto modo di avere già una carriera (spesso fallimentare) alle spalle.

COME FUNZIONA IL PROGRAMMA DI GERRY SCOTTI

In sintesi, spiegando ancora il regolamento del gioco, chi vince continua la gara e chi perde va a casa. Prima di venire a conoscenza del voto dei 100 giurati però, il buon "Zio Gerry", proporrà loro di accettare una somma di denaro. Chi accetta quindi, va a casa deluso dalla gloria ma con le tasche piene. Mara Maionchi insieme ad Alfonso Signorini, hanno il ruolo di stemperare la tensione e, talvolta, dire frasi di estremo buon senso. Per la regia di Roberto Cenci, questa sera, dalle 21.10 circa, assisteremo quindi alla quarta puntata di The Winnes Is e, a questo punto, ci sarà un vecchio talento che uscirà fuori da qualche vecchio Sanremo et similia? Attendiamo con ansia di poterlo scoprire.

